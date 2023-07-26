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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

РФ сейчас атакует Украину Шахедами, собранными на ее территории — Гуменюк

РФ сейчас атакует Украину Шахедами, собранными на ее территории — Гуменюк

Россия начала использовать для воздушных атак по Украине дроны-камикадзе Шахед, собранные на своей территории.

Это подтвердила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

— То, что на обломках Шахедов, найденных после последних атак, были маркировки кириллицей, свидетельствует о том, что производство уже российское, — подчеркнула она.

Гуменюк также рассказала, что во время воздушных атак по южным регионам россияне в большинстве случаев запускают Шахеды с восточного побережья Азовского моря, однако фиксировались пуски и с территории Крыма.

— Действительно оккупанты используют для пусков несколько маршрутов и пытаются воспользоваться особенностями ландшафта, чтобы скрыть свои передвижения. Низкий проход над Черным морем затрудняет их обнаружение. Использование русел рек также относится к элементам сокрытия такого следования, — объяснила она.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Завод, Одесская область, Російська агресія
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