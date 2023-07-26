В Украине в ближайшие дни продлят военное положение и мобилизацию — нардеп
Вероятно в ближайшие дни военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине снова продлят.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Он отметил, что действие военного положения и мобилизации продлят еще на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.
Это будет уже в восьмой раз с начала полномасштабной войны. Последний раз военное положение и мобилизацию продолжали в мае до 18 августа 2023 года.
Железняк напомнил, что для продления военного положения и всеобщей мобилизации президент Украины должен подписать два указа, которые подаются на утверждение в парламент. Затем оборонный комитет Рады должен одобрить указы. После этого происходит голосование в зале.
Напомним, что военное положение — это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угроз, вызванных вторжением РФ в Украину.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская