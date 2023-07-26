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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Украине в ближайшие дни продлят военное положение и мобилизацию — нардеп

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Вероятно в ближайшие дни военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине снова продлят.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он отметил, что действие военного положения и мобилизации продлят еще на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Это будет уже в восьмой раз с начала полномасштабной войны. Последний раз военное положение и мобилизацию продолжали в мае до 18 августа 2023 года.

Железняк напомнил, что для продления военного положения и всеобщей мобилизации президент Украины должен подписать два указа, которые подаются на утверждение в парламент. Затем оборонный комитет Рады должен одобрить указы. После этого происходит голосование в зале.

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В Украине в ближайшие дни продлят военное положение и мобилизацию — нардеп

Напомним, что военное положение — это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угроз, вызванных вторжением РФ в Украину.

Война в Украине, Военное положение
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