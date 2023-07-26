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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Есть усиление для нашей системы ПВО, его направят туда, где сейчас больше всего нужно — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание и заслушал текущие отчеты о поставках оружия и боеприпасов.

Об этом глава государства сообщил в своем Тelegram-канале.

Он отметил, что Украина получила новые средства противовоздушной обороны, которые направят в регионы, где есть наибольшая потребность.

– Есть усиление для нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно. ГУР и СВР доложили об активности врага и его ближайших планах. СБУ – о ходе последних реализаций в отношении врага внутри государства. Главком Залужный проинформировал о наступательных и оборонительных действиях по всей линии соприкосновения. Верим в наших ребят. Работаем дальше, – написал президент.

Напомним, 25 июля, после масштабных ракетных атак России на портовую и зерновую инфраструктуру Одесской и Николаевской областей, президент Украины провел телефонные переговоры  с премьером Великобритании Риши Сунаком.

Стороны обсудили усиление украинской системы противовоздушной обороны, чтобы защитить граждан, инфраструктуру и продолжить Черноморскую зерновую инициативу.

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Владимир Зеленский, Зброя для України, Повітряні сили України
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