ЕС продлил санкции против РФ еще на шесть месяцев — Европейский совет

Послы Евросоюза на шесть месяцев продлили санкции против России, введенные за нарушение территориальной целостности Украины. Они будут действовать до конца декабря.

Об этом говорится на странице Испанского председательства в Европейском совете в Twitter.

– Послы стран ЕС договорились о возобновлении ограничительных мер в связи с территориальной целостностью Украины, – говорится в сообщении.

Как отметил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, решением послов ЕС был продлен запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении 1800 человек и организаций, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

– Венгрии удалось исключить три второстепенных имени (из санкционного списка, – Ред.), но сначала она хотела исключить девять (имен, – Ред.), – написал он.

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