ЕС продлил санкции против РФ еще на шесть месяцев — Европейский совет
Послы Евросоюза на шесть месяцев продлили санкции против России, введенные за нарушение территориальной целостности Украины. Они будут действовать до конца декабря.
Об этом говорится на странице Испанского председательства в Европейском совете в Twitter.
– Послы стран ЕС договорились о возобновлении ограничительных мер в связи с территориальной целостностью Украины, – говорится в сообщении.
Как отметил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, решением послов ЕС был продлен запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении 1800 человек и организаций, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.
– Венгрии удалось исключить три второстепенных имени (из санкционного списка, – Ред.), но сначала она хотела исключить девять (имен, – Ред.), – написал он.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская