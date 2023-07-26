Журналисты опубликовали переписку нардепа Пономарева от ОПЗЖ с сотрудниками ФСБ

Журналисты программы Схемы Радио свобода опубликовали скриншоты переписки нардепа Александра Пономарева от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ с сотрудниками российской спецслужбы ФСБ.

Как выяснили журналисты, в течение весны-лета 2022 года нардеп поддерживал связь с двумя сотрудниками ФСБ — с позывными Богун и Лис. Он договаривался с ними о встречах в Бердянске и Крыму и отчитывался о работе своих предприятий в оккупации.

Сам Пономарев ранее подтверждал Схемам, что в оккупации контактировал с сотрудником ФСБ Богуном, но говорил, что это ФСБешник в балаклаве, пытавшийся “склонить его к сотрудничеству”, от которого он отказался.

11 июля 2022 года Богун отправлял Пономареву голосовое сообщение, в котором называл его Батя и рассказывал о состоянии здоровья “тещи”, сообщая, что “помощь не нужна”, сообщили журналисты.

Также правоохранители обнаружили в телефоне переписку с контактом по имени Виктор Лис. По данным источников Схем в правоохранительных органах, это тоже сотрудник ФСБ, подчиненный Богуна, с которым Пономарев, судя по переписке, встречался несколько раз, например 28 мая 2022 года.

А три дня спустя по итогам этой встречи нардеп отправил российскому агенту документ, в котором называлась “целесообразной” интеграция предприятий холдинга Пономарева “в экономику Крыма”.

Напомним, 24 июля Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований объявили о подозрении в государственной измене действующему народному депутату от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Александру Пономареву.

Правоохранители установили, что во время полномасштабного вторжения России этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором. Также заводы нардепа поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.

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