ВСУ уничтожили две ракеты Калибр в Винницкой области — Воздушные силы

Украинские защитники неба уничтожили две ракеты Калибр, выпущенные российскими войсками из Черного моря днем 26 июля.

Об этом в среду, 26 июля, сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

— Около 13 часов 26 июля 2023 года противник нанес удар крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря. Предположительно пуски ракет осуществлялись с российской подводной лодки. В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. Обе ракеты сбиты в Винницкой области, — говорится в сообщении.

Военные добавили, что сейчас в воздухе остаются стратегические бомбардировщики Ту-95МС врага. Самолеты Российской Федерации сейчас движутся в район пусков — Каспийское море.

Украинские военные называют ориентировочное время выхода на пусковые рубежи — 17.00.

Уже позже было сообщено о зафиксированных пусках крылатых ракет с 12 Ту-95мс из района Каспийского моря.

По данным военных, ориентировочное время подлета крылатых ракет с Каспия час-полтора, а сирены будут включены в южных и восточных областях около 17.40.

— Не исключены пуски крылатых ракет из акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий, — сообщили военные.

В Воздушных силах призвали быть внимательными и направляться в укрытие при наличии опасности.

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