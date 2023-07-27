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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

40 сбитых крылатых ракет и девять сожженных танков: потери РФ на 27 июля

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские защитники ликвидировали 40 российских крылатых ракет и сожгли девять вражеских танков.

Недосчитались россияне еще и 11 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем и столько же единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Приземлили в небе над Украиной ВСУ еще и три российских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери личного состава армии РФ за сутки достигли 590.

Всего на 519-е сутки полномасштабной войны ликвидировано уже ориентировочно 244 270 оккупантов.

Потери РФ на 27 июля 2023

  • личного состава – около 244 270 (+590),
  • танков ‒ 4 186 (+9),
  • боевых бронированных машин – 8 147 (+11),
  • артиллерийских систем – 4 745 (+18),
  • реактивных систем залпового огня – 698,
  • средств противовоздушной обороны – 457,
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 311,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 996 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 1 347 (+40),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 229 (+18),
  • специальной техники – 708.

Полномасштабная война в Украине длится уже 519-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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