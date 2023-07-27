40 сбитых крылатых ракет и девять сожженных танков: потери РФ на 27 июля
В течение суток украинские защитники ликвидировали 40 российских крылатых ракет и сожгли девять вражеских танков.
Недосчитались россияне еще и 11 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем и столько же единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Приземлили в небе над Украиной ВСУ еще и три российских беспилотника оперативно-тактического уровня.
Потери личного состава армии РФ за сутки достигли 590.
Всего на 519-е сутки полномасштабной войны ликвидировано уже ориентировочно 244 270 оккупантов.
Потери РФ на 27 июля 2023
- личного состава – около 244 270 (+590),
- танков ‒ 4 186 (+9),
- боевых бронированных машин – 8 147 (+11),
- артиллерийских систем – 4 745 (+18),
- реактивных систем залпового огня – 698,
- средств противовоздушной обороны – 457,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 311,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 996 (+3),
- крылатых ракет ‒ 1 347 (+40),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 229 (+18),
- специальной техники – 708.
Полномасштабная война в Украине длится уже 519-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская