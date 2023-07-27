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Британия позволила олигархам из РФ тратить подсанкционные деньги на частных поваров и шоферов — NYT

Лондон - Велика Британія
Фото: Unsplash

Британское правительство разрешило российским олигархам тратить сотни тысяч долларов на такие привилегии, как услуги частных поваров, шоферов и домработниц, несмотря на то, что их банковские счета якобы заморожены в рамках санкций.

Как пишет The New York Times, исключения, известные как лицензии, являются примером того, как шатко работает новая система финансовых санкций Великобритании, созданная после Brexit.

В некоторых случаях российским  олигархам разрешалось тратить на жизнь более $1 млн в год. В других случаях чиновникам приходилось прекращать уголовные расследования и снимать санкции после судебных тяжб.

— Мы будем продолжать усиливать давление на Путина и прекращать финансирование российской военной машины, — говорила бывший министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс весной прошлого года, объявляя о введении санкций против РФ в первые недели вторжения РФ в Украину.

В последующие месяцы Великобритания стала более благожелательной. Согласно документам, изученным The New York Times и людьми, непосредственно знакомыми с лицензиями, в первый год войны она выдала российскому банковскому магнату Михаилу Фридману лицензию на оплату услуг 19 сотрудников, включая водителей, частных поваров, домработниц и разнорабочих. За десять месяцев было выплачено почти $400 тыс. Кроме того, Фридман получал ежемесячное пособие в размере около £7 тыс. для удовлетворения основных потребностей своей семьи.

Его бывшему деловому партнеру Петру Авену британские чиновники разрешили получать ежемесячное пособие в размере £60 тыс. Большая часть пособия была выплачена охранной компании, принадлежащей финансовому менеджеру Авена, который, как показывают судебные документы, находился под следствием за возможное оказание помощи Авену в уклонении от санкций. Неясно, какие проверки проводило правительство Британии, прежде чем одобрить эти сделки.

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Согласно документам, с которыми ознакомилась газета The New York Times, в прошлом году британское казначейство выдало по меньшей мере 82 лицензии, и еще многие заявки находятся на рассмотрении.

Представители правоохранительных органов, которые занимаются потенциальными уголовными нарушениями “черного списка”, порой были разочарованы этими решениями и системой лицензирования, которая, по их мнению, подрывает санкции.

Например, чиновники Казначейства разрешили Авену потратить более £1 млн, будучи технически отрезанным от британской экономики. В то же время сотрудники правоохранительных органов проводили в отношении него расследование на предмет возможного уклонения от санкций и в прошлом году провели обыск в его загородном особняке.

Данные лицензии являются частью санкционных систем во всем мире, в том числе и в США. Но если Вашингтон обычно выдает лицензии по гуманитарным соображениям или для покрытия основных расходов на проживание и оплату юридических услуг, то в Великобритании критерии оказались более широкими.

Согласно интервью с юристами и бывшими сотрудниками Казначейства, при выдаче лицензии учитывается, будет ли она способствовать притоку денег в экономику Соединенного Королевства. В недавнем правительственном отчете говорится, что лицензии “выдаются для защиты индивидуальных потребностей и потребностей британского бизнеса”.

Российские санкции стали первым громким вызовом для новой, еще не проверенной системы санкций, созданной в 2021 г. после выхода Великобритании из Европейского Союза. Спустя более чем год амбициозные обещания правительства оказались трудновыполнимыми.

Кроме того, издание напоминает о том, как на прошлой неделе британское правительство исключило российского бизнесмена Олега Тинькова из списка санкций. Тиньков утверждал, что его включили в список ошибочно, поскольку он якобы является откровенным критиком Владимира Путина и отказался от российского гражданства.

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Источник: NYT
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