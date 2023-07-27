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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Оккупанты закрыли доступ для гражданских к Арабатской стрелке после взрывов в Крыму

Арабатська стрілка
Фото: УНИАН

Российские оккупанты закрыли для гражданских доступ на Арабатскую стрелку. Об этом сообщил Крыминформ в Telegram-канале.

Отмечается, что этому предшествовали взрывы во временно оккупированном российскими захватчиками Крыму.

Так называемое управление ФСБ в Крыму заявило, что “оперштаб” во главе с назначенным оккупантами “главой” Сергеем Аксеновым принял решение не выдавать пропуски гражданским на Арабатскую стрелку с 20:00 31 июля.

Сообщалось, что попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб оккупантов и жители полуострова, которые выполняют “работы оборонного значения” или ликвидируют чрезвычайные ситуации.

Оккупанты мотивировали это решение необходимостью “локализовать угрозу безопасности” временно оккупированного полуострова.

Оккупанты закрыли доступ для гражданских к Арабатской стрелке после взрывов в Крыму

Скриншот: Google Maps

Накануне глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые официально подтвердил, что разрушение Крымского моста в октябре 2022 года — дело рук спецслужбы.

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Джерело: Крыминформ

Война в Украине, Крым
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