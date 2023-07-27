Оккупанты закрыли доступ для гражданских к Арабатской стрелке после взрывов в Крыму
Российские оккупанты закрыли для гражданских доступ на Арабатскую стрелку. Об этом сообщил Крыминформ в Telegram-канале.
Отмечается, что этому предшествовали взрывы во временно оккупированном российскими захватчиками Крыму.
Так называемое управление ФСБ в Крыму заявило, что “оперштаб” во главе с назначенным оккупантами “главой” Сергеем Аксеновым принял решение не выдавать пропуски гражданским на Арабатскую стрелку с 20:00 31 июля.
Сообщалось, что попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб оккупантов и жители полуострова, которые выполняют “работы оборонного значения” или ликвидируют чрезвычайные ситуации.
Оккупанты мотивировали это решение необходимостью “локализовать угрозу безопасности” временно оккупированного полуострова.
Накануне глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые официально подтвердил, что разрушение Крымского моста в октябре 2022 года — дело рук спецслужбы.
Джерело: Крыминформ
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