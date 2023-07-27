РФ боится “бавовны” в Севастополе: Гуменюк объяснила, почему в море много кораблей

Несмотря на шторм, который сейчас бушует в Черном море, Россия удерживает на боевом дежурстве достаточно мощную корабельную группировку, что определенным образом связано с “бавовной”, которая участилась во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявила в эфире телемарафона Єдині новини спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Сама группировка представлена 15 кораблями, несмотря на шторм. Возможно, это потому, что в бухтах им уже неспокойно. Те “хлопки”, которые ощущаются время от времени, в том числе и в Севастополе, заставляют их выходить в открытое море, чтобы оставлять себе пространство для маневров, — пояснила она.

В целом ситуация в Черном море сейчас неспокойная, но она осложняется еще и погодными условиями. Гуменюк говорит, что шторм достаточно мощный, он продлится как минимум в течение нескольких часов, а возможно, даже растянется на пару суток.

— Однако это не мешает врагу держать ракетоноситель на боевом дежурстве, в данном случае – подводный. Это именно тот, который делал пуски ракет ночью. Исходя из того, что на его борту осталось еще два Калибра, вполне вероятно, что он будет заведен в пункт базирования для обновления запасов, или же на ротацию выйдет другая подводная лодка. Будем следить, — добавила она.

Сегодня ночью РФ атаковала Калибрами портовую инфраструктуру в Одесской области. В результате попадания погиб гражданский охранник, также повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля.

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