В Нацгвардии сообщили о тактических успехах наступления на Мелитопольском направлении

Во время наступательной операции на Мелитопольском направлении Силы обороны, в составе которых воюют и нацгвардейцы, имели тактические успехи.

Об этом сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии, полковник Николай Уршалович.

По его словам, сейчас наши военные “закрепляются на достигнутых рубежах и проводят разведку на направлениях дальнейших действий”.

Что касается ситуации на Херсонском направлении, здесь, как отметил Уршалович, оккупанты продолжают активно обороняться, а также обстреливать населенные пункты.

Он добавил, что именно там подразделения Нацгвардии проводят стабилизационные мероприятия и гуманитарное разминирование.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Military Media Center

Фото: Нацгвардия

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