Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы: объясняет эксперт
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
В Москве беспилотники поразили два здания
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

В Нацгвардии сообщили о тактических успехах наступления на Мелитопольском направлении

Нацгвардія

Во время наступательной операции на Мелитопольском направлении Силы обороны, в составе которых воюют и нацгвардейцы, имели тактические успехи.

Об этом сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии, полковник Николай Уршалович.

По его словам, сейчас наши военные “закрепляются на достигнутых рубежах и проводят разведку на направлениях дальнейших действий”.

Что касается ситуации на Херсонском направлении, здесь, как отметил Уршалович, оккупанты продолжают активно обороняться, а также обстреливать населенные пункты.

Он добавил, что именно там подразделения Нацгвардии проводят стабилизационные мероприятия и гуманитарное разминирование.

Читайте также
Главный удар контрнаступления ВСУ приходится на юго-восток — NYT
війна в Україні

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Military Media Center

Фото: Нацгвардия

Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Мелітополь, Нацгвардия, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Количество погибших от ракетного удара по Одессе 23 июля возросло до двух — мэриям
В Нацгвардии сообщили о тактических успехах наступления на Мелитопольском направлении
РФ ударила бомбой по Ковшаровке и ракетой С-300 по Великому Бурлуку: что известно
Удар КАБ-250 по Ківшарівці Харківської області 27 липня 2023
Главный удар контрнаступления ВСУ приходится на юго-восток — NYT
війна в Україні
Украина все еще имеет большую боевую мощь для продолжения контрнаступления — Остин
Ллойд Остін
Все дроны уничтожены – ОВА о ночной атаке на Хмельницкую область
Війна в Україні, ППО
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.07.2023)
В Нацгвардии сообщили о тактических успехах наступления на Мелитопольском направлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (26.07.2023)
В Нацгвардии сообщили о тактических успехах наступления на Мелитопольском направлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (26.07.2023)
В Нацгвардии сообщили о тактических успехах наступления на Мелитопольском направлении
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (26.07.2023)
В Нацгвардии сообщили о тактических успехах наступления на Мелитопольском направлении
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь