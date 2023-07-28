Через три месяца у Украины может не остаться портов без дополнительных средств ПВО — Гуменюк

Через три месяца Украина может остаться без портов из-за того, что Российская Федерация начала снова их блокировать, когда разорвала зерновое соглашение.

Об этом в интервью французской газете Le Monde заявила пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— Украине нужна противоракетная и противовоздушная оборона. Усиленная, мощная, современная и способная противостоять типам ракет, которые противник использует против нас, — сказала она.

По словам пресс-секретаря ОК Юг, украинские Силы обороны также нуждаются в истребителях F-16, которые бы смогли поражать системы вооружения и корабли врага, поскольку именно их Россия использует для ударов по Югу Украины.

— Через два-три месяца у нас может не остаться портов. Россия хочет господствовать в Черном море. Они хотят иметь монополию на экспорт зерна. Украину хотят убрать как страну, способную прокормить мир, — сказала Гуменюк.

Напомним, после того как Россия разорвала зерновое соглашение, оккупанты начали наносить удары по портовой инфраструктуре в Одессе и на Дунае, уничтожив несколько складов с зерном.

Параллельно с этим российский диктатор Владимир Путин во время саммита Россия — Африка заявил, что Кремль готов заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи для государств Африки.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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