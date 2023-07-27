Призывала сбросить бомбу на Украину: известно, как суд наказал блогершу из Одессы

Суд в Одесской области запретил блогеру Марии Лещенко в течение десяти лет занимать государственные должности. Решение принял Приморский районный суд города Одессы.

Женщину судили по статье 111-1 ч.1 УК Украины (коллаборационная деятельность).

Дело в том, что жительница Одессы Лещенко ранее призывала Россию сбросить бомбу на Украину и обстреливать территорию нашей страны. Кроме того, в своих социальных сетях она неоднократно озвучивала пророссийские нарративы, часть из которых были откровенно украинофобскими.

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Например, коллаборационистка утверждала, что она — “человек мира” и ей “плевать, под каким флагом жить”. Также во время трансляции в TikTok она заявляла, что Одесса — это якобы не Украина.

Женщина заявляла, что Украине якобы выгодна война, потому что она “рубит бабки”. Кроме этого, в сентябре 2022 года в Telegram она написала, что “еще в 2014 сливала все россиянам”.

Вот один из комментариев Лещенко: Очень надеюсь, что на ракетах, которые будут лететь в Украину, будет написано “За Крымский мост”. В том же видео Лещенко назвала украинцев “завистливой дрянью” и заявила, что “справедливость победила”.

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