Зеленский в Днепре поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепр поздравил главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного с прошедшим днем рождения (он родился 8 июля), а также командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Сирского (он родился 26 июля).
Об этом глава государства написал в своем Тelegram-канале.
Залужному президент подарил именное огнестрельное оружие, а Сырскому — картину, которая отражает подвиг украинских воинов и уважение к ним.
Также Зеленский провел выездную Ставку, где обсудил с военными ситуацию на фронте, ход наших наступательных и оборонительных действий, данные разведки.
– Как и всегда, пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Результативность использования имеющихся систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом поставок от партнеров. Завершается всеобъемлющая проверка ТЦК: 11 областей на особом контроле, – отметил глава государства.
Также в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечатся украинские защитники, и поздравил медиков с Днем медицинского работника.
– Вы такие же герои, как и военные. Желаю здоровья вам и вашим семьям, – добавил он.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская