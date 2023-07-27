Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы: объясняет эксперт
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
В Москве беспилотники поразили два здания
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский в Днепре поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения

Зеленский в Днепре поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепр поздравил главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного с прошедшим днем рождения (он родился 8 июля), а также командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Сирского (он родился 26 июля).

Об этом глава государства написал в своем Тelegram-канале.

Залужному президент подарил именное огнестрельное оружие, а Сырскому — картину, которая отражает подвиг украинских воинов и уважение к ним.

Зеленский в Днепре поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения

Фото: Офис президента

Зеленский в Днепре поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения

Фото: Офис президента

Также Зеленский провел выездную Ставку, где обсудил с военными ситуацию на фронте, ход наших наступательных и оборонительных действий, данные разведки.

– Как и всегда, пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Результативность использования имеющихся систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом поставок от партнеров. Завершается всеобъемлющая проверка ТЦК: 11 областей на особом контроле, – отметил глава государства.

Также в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечатся украинские защитники, и поздравил медиков с Днем медицинского работника.

– Вы такие же герои, как и военные. Желаю здоровья вам и вашим семьям, – добавил он.

Читайте также
Зеленский собрал Ставку в Днепре: главная тема – контрнаступление на Таврическом направлении
Володимир Зеленський

Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский собрал Ставку в Днепре: главная тема – контрнаступление на Таврическом направлении
Володимир Зеленський
Зеленский подписал закон, которым возвращаются довоенные налоги в Украине
Зеленский в Днепре поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения
Сегодня у Сил обороны были очень неплохие результаты на фронте – Зеленский
Зеленский в Днепре поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения
В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию: Зеленский внес законопроекты в Раду
Володимир Зеленський
Есть усиление для нашей системы ПВО, его направят туда, где сейчас больше всего нужно — Зеленский
Володимир Зеленський
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.07.2023)
Зеленский в Днепре поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (26.07.2023)
Зеленский в Днепре поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (26.07.2023)
Зеленский в Днепре поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (26.07.2023)
Зеленский в Днепре поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь