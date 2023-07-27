Зеленский в Днепре поздравил Залужного и Сырского с прошедшими днями рождения

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепр поздравил главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного с прошедшим днем рождения (он родился 8 июля), а также командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Сирского (он родился 26 июля).

Об этом глава государства написал в своем Тelegram-канале.

Залужному президент подарил именное огнестрельное оружие, а Сырскому — картину, которая отражает подвиг украинских воинов и уважение к ним.

Также Зеленский провел выездную Ставку, где обсудил с военными ситуацию на фронте, ход наших наступательных и оборонительных действий, данные разведки.

– Как и всегда, пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Результативность использования имеющихся систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом поставок от партнеров. Завершается всеобъемлющая проверка ТЦК: 11 областей на особом контроле, – отметил глава государства.

Также в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечатся украинские защитники, и поздравил медиков с Днем медицинского работника.

– Вы такие же герои, как и военные. Желаю здоровья вам и вашим семьям, – добавил он.

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