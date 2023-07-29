До 4 мин на одном квадратном метре: Клименко объяснил, почему ВСУ продвигаются медленно

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил высокую плотность минирования врагом территорий, на которых с июня 2023 года ВСУ проводят наступательные действия.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона Єдині новини.

— Мы понимаем, что чем больше враг стоит на той или иной территории, тем больше плотность минирования. Две-три-четыре мины на одном квадратном метре — это то, что сейчас есть на тех территориях, где мы осуществляем наступательные действия. Поэтому продвигаемся медленно — должны беречь наших людей, — сказал Клименко.

Говоря в целом о процессе разминирования на деоккупированных территориях, глава МВД сообщил, что “мы уже успели разминировать огромную территорию — 130 тыс. кв. км”.

По словам Клименко, из земли и воды саперы и взрывотехники извлекли и обезвредили 665 тыс. взрывоопасных предметов.

Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

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