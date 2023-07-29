Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Это меня убило, я кричала от боли: Харлан высказалась о дисквалификации и поблагодарила за поддержку
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

До 4 мин на одном квадратном метре: Клименко объяснил, почему ВСУ продвигаются медленно

До 4 мин на одном квадратном метре: Клименко объяснил, почему ВСУ продвигаются медленно

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил высокую плотность минирования врагом территорий, на которых с июня 2023 года ВСУ проводят наступательные действия.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона Єдині новини.

— Мы понимаем, что чем больше враг стоит на той или иной территории, тем больше плотность минирования. Две-три-четыре мины на одном квадратном метре — это то, что сейчас есть на тех территориях, где мы осуществляем наступательные действия. Поэтому продвигаемся медленно — должны беречь наших людей, — сказал Клименко.

Говоря в целом о процессе разминирования на деоккупированных территориях, глава МВД сообщил, что “мы уже успели разминировать огромную территорию — 130 тыс. кв. км”.

По словам Клименко, из земли и воды саперы и взрывотехники извлекли и обезвредили 665 тыс. взрывоопасных предметов.

Читайте также
Во время контрнаступления мины превзошли артиллерию как основную причину ранений — NYT
військові ЗСУ

Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Источник: Интерфакс-Украина
Игорь Клименко, Война в Украине, МВД, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дружественные Путину хунты и подкуп зерном: как Кремль хочет вытеснить Украину из Африки и усилить свое влияние
До 4 мин на одном квадратном метре: Клименко объяснил, почему ВСУ продвигаются медленно
В Запорожье прогремели взрывы
До 4 мин на одном квадратном метре: Клименко объяснил, почему ВСУ продвигаются медленно
В Днепре прогремели взрывы без объявления тревоги
До 4 мин на одном квадратном метре: Клименко объяснил, почему ВСУ продвигаются медленно
Польша продлит запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября
До 4 мин на одном квадратном метре: Клименко объяснил, почему ВСУ продвигаются медленно
Экс-руководителя ГП Антонов будут судить за уничтожение самолета Мрия из-за служебной халатности
Знищений літак АН-225 Мрія
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
День Украинской Государственности: что это за праздник и почему злит россиян
Людина з прапором України
Держат фронт возле Донецка: 59 ОМПБр показала уникальное антидроновое оружие
До 4 мин на одном квадратном метре: Клименко объяснил, почему ВСУ продвигаются медленно
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке
До 4 мин на одном квадратном метре: Клименко объяснил, почему ВСУ продвигаются медленно
Бастион-02: как отечественная РСЗО демилитаризирует армию РФ
До 4 мин на одном квадратном метре: Клименко объяснил, почему ВСУ продвигаются медленно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь