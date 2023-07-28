Генерал Тарнавский: Медленно или нет, но наступление идет и обязательно достигнет цели

Продвижение украинских войск существенно затрудняют российские минные заграждения, которые выстроены в несколько рядов.

Об этом в разговоре с журналистами BBC-Украина рассказали генерал Александр Тарнавский, командующий ОСУВ Таврия, который руководит наступлением Украины на юге, а также другие украинские военнослужащие.

По словам Тарнавского, оборона РФ затрудняет движение техники, включая западные бронемашины, которым приходится “с трудом преодолевать” многослойные минные поля и укрепленные рубежи обороны оккупантов.

— Поэтому многие задачи приходится выполнять пехоте, — объясняет он.

Генерал добавляет, что у него нет недооценки врага, и в этом плане российские войска продемонстрировали свой “профессионализм”, не давая украинским силам “быстро продвигаться”.

В последние дни появились сообщения из США, что Украина начала этап по нанесению основного удара в рамках контрнаступления, присоединяя все больше сил, которые ранее ждали своего момента. Так, например, по данным Института изучения войны (ISW), украинские войска, похоже, прорвали “некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции”.

Впрочем, сейчас нет независимой и однозначной информации, которая бы подтверждала эти заявления.

Сергей, который является одним из инженеров, ремонтирующих поврежденную западную технику, которая подорвалась на минах, говорит, что некоторые из бронемашин не подлежат ремонту, поэтому их придется разбирать на запчасти или возвращать партнерам для восстановления.

И несмотря на большую защищенность украинских военных в западной бронетехнике, она все же не создает чуда и не дает пробить наслоенные российские минные заграждения.

Мины, как новое оружие

Также враг начал использовать мины, для подрыва окопов, которые штурмуют украинские силы. Об этом рассказывает командир аэроразведки с позывным Док, которому сложно наблюдать за поступками оккупантов.

Сравнивая это контрнаступление с Херсонской операцией, на этот раз движение военных значительно сложнее. Впервые на войне, говорит он, солдаты больше страдают от мин, чем от артиллерии.

Док располагает видео, снятые с дронов, на которых украинские войска продвигались к траншее оккупантов. На нем можно увидеть, как украинские защитники приближаются к окопам, раздается мощный взрыв, поскольку пустая траншея была заминирована.

Док говорит, что оккупанты войска сейчас используют мины с дистанционным управлением.

— Когда наши солдаты подходят к окопам, россияне нажимают кнопку, и мины взрываются, убивая наших друзей, — рассказывает он.

По словам военного, он наблюдает эту тактику врага в течение последних двух недель, и называет ее “новым оружием”.

Любую оборону можно взломать

В наступлении Украины на юге целью является разделение сил оккупантов и направление войск в оккупированные города — Мелитополь и Мариуполь. Впрочем, именно эти направления наиболее укреплены врагом.

Генерал Тарнавский говорит, что его силы выполняют “тяжелую и кропотливую работу”.

— Любую оборону можно сломать, но нужно время терпения и умелые действия, — добавляет он.

Тарнавский добавляет, что Украина медленно истощает врага, а то, что в России происходят изменения в военном руководстве “означают, что все далеко не в порядке”.

Несмотря на сообщения западных СМИ, генерал говорит, что Украина еще не направила свои основные ударные силы.

— Медленно или нет, но наступление идет и оно обязательно достигнет своей цели, — добавляет он.

На вопрос у генерала, как можно оценить, имеет ли Украина успех или провал в наступлении, генерал с улыбкой отвечает: “Если бы наступление не имело успеха, я бы сейчас с вами не разговаривал”.

Источник : BBC Украина

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