Хотел работать в ФСБ: на Кировоградщине задержали предателя, который шпионил за украинской ПВО

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СБУ

СБУ
Фото: СБУ

СБУ задержала российского агента, который собирал разведданные о дислокации Сил обороны на территории Кировоградской области.

Злоумышленником оказался житель города Торецк Донецкой области. ФСБ завербовала его еще до начала полномасштабного вторжения российских войск.

После 24 февраля 2022 года он получил задание прибыть в Кировоградскую область как переселенец с Востока Украины для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

Прежде всего агент РФ пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны и установить локации местных штабов теробороны.

— Чтобы получить эти сведения, злоумышленник устроился ремонтником на одном из военных объектов региона. За каждое выполненное задание оккупанты “гарантировали” своему приспешнику денежную оплату в размере до 5 тыс. грн, — сообщили в СБУ.

Кроме того, в качестве вознаграждения мужчине обещали “эвакуацию” в Россию и трудоустройство в рядах ФСБ.

Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта и задержали “на горячем”, когда он скрыто фотографировал объект ВСУ.

У злоумышленника изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с представителем ФСБ и фиксации мест базирования украинских защитников.

Отснятые медиафайлы с координатами и привязкой к местности нужны были российским захватчикам для подготовки нового воздушного удара по региону.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ
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