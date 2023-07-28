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Юлия Соколова, редактор ленты

Кремль активизировал попытки представить контрнаступление ВСУ как неудачную операцию – ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Кремль и российские пропагандисты активизируют попытки изобразить контрнаступление Сил обороны Украины как неудачную операцию.

Об этом идет речь в отчете американского аналитического центра Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление Владимира Путина от 27 июля. Диктатор РФ утверждал, что за последние дни российские войска якобы уничтожили 39 единиц бронетехники из 50, которые задействовали украинские защитники для активизации штурмов на Запорожском направлении.

Путин также убеждал, что оккупанты якобы уничтожили 60% украинских подразделений, проводивших эти штурмы, и 40% украинских пилотов боевой авиации в этом районе.

Как отмечают аналитики ISW, диктатор и раньше утверждал, что войска РФ якобы уничтожили “невероятное количество техники” во время контрнаступательных операций Украины. Однако озвученные им цифры по поводу украинских атак в последние дни указывают на то, что он преувеличивает вероятные потери ВСУ.

К распространению лжи об украинском контрнаступлении подключились так называемые российские милблогеры (провоенные блогеры, “военкоры”). Они также уверяли, что путинские войска якобы уничтожили десятки украинских бронемашин. “Блогеры” озвучивали эти якобы “потери” как “доказательство” того, что “украинское контрнаступление застопорилось”.

Аналитики уточнили, что освещение российским режимом и пропагандистами контрнаступления ВСУ “заметно нарушает инструкцию Кремля, предписывающую российским СМИ не умалять потенциал успешных украинских контрнаступательных операций”.

– Усиленное изображение украинского контрнаступления как неудачной операции свидетельствует о том, что политика Кремля по освещению войны направлена на усиление усилий по продвижению себя как эффективного руководителя военных действий, — подчеркнули в ISW.

Тем временем Силы обороны Украины 27 июля продолжали контрнаступательные операции по крайней мере на трех участках фронта и добились успехов на некоторых из них. Так, украинские воины освободили село Старомайорское на западе Донецкой области после жестких боев в этом районе.

Карта боїв на Півдні та Сході України

Карта: ISW

В ISW уточнили, что украинские силы продвигались к северу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута), а также дополнительно продвинулись к востоку от села Роботино (10 км к югу от Орехово) во время наступательных операций 26 июля.

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Источник: ISW
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Кремль, Российская пропаганда
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