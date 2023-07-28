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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 30 артсистем и еще полтысячи оккупантов: потери РФ на 28 июля

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские защитники уничтожили еще 560 российских оккупантов.

Таким образом по состоянию на 520-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли уже почти 245 тысяч.

Кроме того, Силы обороны накануне сожгли четыре вражеских танка, 14 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня, столько же единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Недосчитались оккупанты 27 июля и одной единицы специальной техники.

Потери РФ на 28 июля 2023

  • личного состава – около 244 830 (+560);
  • танков ‒ 4 190 (+4);
  • боевых бронированных машин – 8 161 (+14);
  • артиллерийских систем – 4 775 (+30);
  • реактивных систем залпового огня – 698;
  • средств противовоздушной обороны – 458 (+1);
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 311;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 007 (+11);
  • крылатых ракет ‒ 1 347;
  • кораблей (катеров) ‒ 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 240 (+11);
  • специальной техники – 709 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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