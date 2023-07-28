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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На первый план вышла контрбатарейная борьба: Сырский о действиях ВСУ на фронте

Олександр Сирський
Фото: Минобороны

На Бахмутском направлении ситуация очень напряженная, но украинские Силы обороны постепенно продвигаются вперед и освобождают наши земли. А на Купянском и Лиманском направлениях мы не потеряли ни одной позиции.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

По его словам, враг цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь.

— В этих условиях очень важно своевременно принимать управленческие решения адекватно обстановке, которая сложилась, и принимать меры по маневру силами и средствами, переброске частей и подразделений на направления, где наметился успех, или выводу их из-под огня противника, — сказал он.

Сырский отметил, что в этом аспекте главная роль отводится штабу группировки, офицеры которого проводят анализ обстановки по многим направлениям, готовят предложения и боевые распоряжения войскам.

— На первый план в наших действиях сейчас вышла контрбатарейная борьба, — подчеркнул генерал-полковник.

Со своей стороны оккупанты сосредоточили значительное количество артиллерии для поддержки своих войск в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки. Уничтожение артиллерии противника является одной из главных задач для наших войск.

Кроме того, на Купянском и Лиманском направлениях противник постоянно атакует, применяя свои самые профессиональные подразделения. Сырский подчеркнул, что украинские военные ежедневно отражают многочисленные штурмы на этих направлениях. Ни одна наша позиция не потеряна, подытожил он.

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Источник: Military Media Center

Война в Украине, Александр Сырский, Російська агресія
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