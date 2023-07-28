На первый план вышла контрбатарейная борьба: Сырский о действиях ВСУ на фронте

На Бахмутском направлении ситуация очень напряженная, но украинские Силы обороны постепенно продвигаются вперед и освобождают наши земли. А на Купянском и Лиманском направлениях мы не потеряли ни одной позиции.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

По его словам, враг цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь.

— В этих условиях очень важно своевременно принимать управленческие решения адекватно обстановке, которая сложилась, и принимать меры по маневру силами и средствами, переброске частей и подразделений на направления, где наметился успех, или выводу их из-под огня противника, — сказал он.

Сырский отметил, что в этом аспекте главная роль отводится штабу группировки, офицеры которого проводят анализ обстановки по многим направлениям, готовят предложения и боевые распоряжения войскам.

— На первый план в наших действиях сейчас вышла контрбатарейная борьба, — подчеркнул генерал-полковник.

Со своей стороны оккупанты сосредоточили значительное количество артиллерии для поддержки своих войск в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки. Уничтожение артиллерии противника является одной из главных задач для наших войск.

Кроме того, на Купянском и Лиманском направлениях противник постоянно атакует, применяя свои самые профессиональные подразделения. Сырский подчеркнул, что украинские военные ежедневно отражают многочисленные штурмы на этих направлениях. Ни одна наша позиция не потеряна, подытожил он.

Источник: Military Media Center

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