На Запорожском направлении ВСУ вплотную подошли к оборонительной линии РФ с “зубами дракона” – СМИ

Силы обороны Украины вплотную подошли к “зубам дракона” России на одном из участков фронта на Запорожском направлении, сообщает CNN.

На видео, которое распространяется в российских соцсетях, впервые можно увидеть, что ВСУ приблизились к одному из длинных оборонительных рубежей России.

– Видео, снятое с позиций российских военных, показывает, как украинская военная машина движется по полю, направляясь к канаве перед большим рядом “зубов дракона” — бетонных и арматурных пирамид, которые могут служить препятствием для танков. Появляется очевидный водитель транспортного средства и начинает бежать обратно в лес, – пишет издание.

Журналисты CNN смогли вычислить геолокацию, где были сняты эти кадры, и выяснили, что видео было снято в районе к востоку от маленьких сел Новое и Харьков Запорожской области Украины.

Как сообщает Telegram-канал Реальная война, ВСУ продвинулись к “линии Суровикина” (первой основной полосе обороны оккупантов) в районе населенного пункта Вербово в Запорожье.

Фото: Настоящий Гладков

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