Оккупанты отказались воевать возле Старомайорского и повредили свою технику — Генштаб
На фоне успешных боевых действий украинских военных группа оккупантов отказалась выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
— На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.
В Генштабе ВСУ заявили, что при этом российские военные частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.
Напомним, что Силы обороны Украины освободили село Старомайорское Донецкой области.
Кроме того, несколько дней назад спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщал, что украинские Силы обороны в ходе наступления продвинулись на 500 м.
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