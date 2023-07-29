Оккупанты отказались воевать возле Старомайорского и повредили свою технику — Генштаб

На фоне успешных боевых действий украинских военных группа оккупантов отказалась выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

— На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.

В Генштабе ВСУ заявили, что при этом российские военные частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.

Напомним, что Силы обороны Украины освободили село Старомайорское Донецкой области.

Кроме того, несколько дней назад спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщал, что украинские Силы обороны в ходе наступления продвинулись на 500 м.

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