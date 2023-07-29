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Илья Нежигай, редактор ленты

Оккупанты похитили и пытают инженера ЗАЭС Сергея Потинга — Энергоатом

Оккупанты похитили и пытают инженера ЗАЭС Сергея Потинга — Энергоатом

Российские оккупанты похитили и пытают еще одного работника Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в пресс-центре Энергоатома.

Речь идет об инженере по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергее Потинга, которого россияне похитили еще более месяца назад, 23 июня 2023 года.

По данным Энергоатома, Сергей оставался в Энергодаре и работал на станции. Его также видели в отделении “полиции”, где россияне держат жителей города и работников ЗАЭС.

— Сергей, находясь в настоящем плену рашистов, регулярно подвергается пыткам и физическому насилию. А после пыток захватчики каждый раз отправляют инженера в больницу, чтобы он не умер. При этом они до сих пор не выдвинули мужчине никаких обвинений, однако продолжают издевательства и репрессии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во временно оккупированном Энергодаре проживают близкие Сергея Потинга, которые подтверждают, что он сейчас жив.

Энергоатом обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для освобождения всех работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы.

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Фото: Енергоатом

Источник: Енергоатом

Война в Украине, Энергоатом, ЗАЕС, Запорожская область
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