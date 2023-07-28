Переломит ход войны: что известно об F-16 для Украины и сколько их нужно, чтобы изменить поле боя

Украина чуть ли не с самого начала полномасштабной войны призывала союзников предоставить современные истребители для защиты от российских ракет и поддержки войск на поле боя. Акцент делали на F-16, которые могут дать ВСУ преимущество в небе над врагом.

В последние месяцы и недели в этом вопросе произошли существенные сдвиги. Вот-вот стартуют учения украинских пилотов.

Что известно о формировании авиационной коалиции, будущих тренировках на F-16 и возможном влиянии самолетов на ход войны – далее в материале.

Авиационная коалиция: когда возникла и какие страны входят

В июле, после месяцев непростых переговоров, Украина и еще 11 государств-партнеров наконец-то подписали меморандум о создании авиационной коалиции по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Церемония, в которой принял участие министр обороны Алексей Резников, прошла на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля.

Помимо Украины, в коалицию вошли: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Возглавили коалицию Нидерланды и Дания.

Этому предшествовало согласие американского лидера Джо Байдена на подготовку украинских пилотов “на самолетах четвертого поколения, включая F-16”. Цель – усиление Воздушных сил Украины в долгосрочной перспективе.

Ответ Вашингтона на запросы Киева по истребителям длительное время был отрицательным. Как пишет The Economist, позицию США изменили два момента: первый – это растущее давление со стороны союзников, в том числе активная позиция Великобритании и Нидерландов.

– Вторым был сдвиг в военных целях внутри администрации США: переход от обеспечения того, чтобы Россия не могла победить Украину, к поддержке победы Украины, – отмечает The Economist.

Кто из стран мог бы предоставить F-16

Среди 11 государств, вошедших в авиационную коалицию, истребители F-16 имеют на вооружении Дания, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Польша, Португалия и Румыния (по данным американской компании-производителя Lockheed Martin).

Согласно оценке агентства Bloomberg, Норвегия имеет 57 самолетов F-16, Бельгия – 53, Польша – 48, Дания – 43, Нидерланды – 42, Португалия – 28, Румыния – 17.

Следует отметить, что ряд этих стран (таких как Дания, Бельгия или Нидерланды) сейчас переходят на более современные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Как пишет Bloomberg, из 42 истребителей, имеющихся на вооружении Нидерландов, 24 сейчас используются армией страны, а значит, “не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года” (пока, вероятно, им на замену не поступят F-35).

Что касается других самолетов, Нидерланды планировали продать 12 истребителей F-16 частной американской компании Draken International (с опционом еще на 28 самолетов после их замены на F-35). В начале июня правительство Нидерландов сообщило об отмене соглашения. Это спровоцировало предположения, что самолеты могла бы получить Украина.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Нидерланды могут отправить Киеву F-16 после того, как пилоты пройдут обучение. Ранее премьер Марк Рютте уверял, что у его страны “нет табу” на отправку истребителей в Украину.

В Дании заявляли, что готовы передать Украине боевые самолеты F-16 в рамках коалиции, но если на это согласятся Соединенные Штаты. Именно США как страна-производитель самолетов должны предоставить разрешение на реэкспорт третьей стороне. Из 43 истребителей 30 активно используются датской армией. Однако сейчас Дания заменяет их на более современные F-35. Истребители F-16 будут сняты с вооружения в 2025 году, что на два года раньше запланированного.

Бельгия официально согласилась обучать украинских пилотов. В правительстве страны заявили, что пока не могут передать F-16 Украине, поскольку все самолеты находятся в эксплуатации: используются для защиты воздушного пространства Бенилюкса и стран Балтии.

Норвежские самолеты F-16 были выведены из строя еще в 2022 году. Норвегия подписала соглашение с Румынией о продаже 32 истребителей. Кроме того, норвежское правительство заключило контракт с компанией Draken International на продажу до 12 самолетов F-16. Таким образом, как отмечает издание The War Zone, лишь около десятка норвежских F-16 могут быть доступны Украине. Однако благодаря хорошему обслуживанию они не требуют значительного ремонта. Норвегия официально поддержала тренировку украинских пилотов и персонала на F-16.

Польша не планирует передавать F-16 украинской армии. В то же время она готова приобщиться к учениям воинов. По оценке The War Zone, польские F-16 являются одними из новейших и наиболее мощных в Европе, и “крайне маловероятно”, что Варшава согласует их передачу в ближайшей перспективе.

Португалия также будет тренировать украинских летчиков, однако не передавать самолеты. В правительстве страны объяснили, что имеют ограниченное количество F-16.

Одной из площадок для тренировки пилотов, по сообщениям западных СМИ, может стать Румыния. Как пишет The War Zone, эта страна постепенно наращивает свой флот F-16. В настоящее время это единственный боевой самолет, который эксплуатируется в Румынии, поэтому “предоставление некоторых из этих самолетов Украине выглядит отдаленной возможностью”.

Что касается Соединенных Штатов, то на вооружении американской армии находятся более тысячи истребителей F-16. Как отмечали в Белом доме, Джо Байден еще не решил, передавать ли какую-то часть на нужды ВСУ или это сделают союзники.

Члены авиационной коалиции, не имеющие на вооружении F-16, готовы помочь с тренировками пилотов, в том числе на других типах самолетов. К примеру, Швеция может провести базовую подготовку на истребителях четвертого поколения JAS 39 Gripen.

Площадку для тренировок готова предоставить и Великобритания, не имеющая F-16. Очевидно, речь идет о первичной летной подготовке.

Сколько самолетов хочет получить Украина

Союзники не озвучивают, сколько истребителей F-16 могли бы предоставить. Как отмечал в мае спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, для начала это могут быть “несколько десятков” самолетов для решения текущих задач.

По словам Игната, F-16 будут передаваться не поштучно, а подразделениями.

– Авиационные подразделения – это, по меньшей мере, эскадрилья. В нашем варианте – это сейчас 12 плюс самолетов. У западных партнеров эскадрильи больше, там есть до 18 самолетов, – заявил он в эфире телемарафона Єдині новини.

В комментарии Фактам ICTV Юрий Игнат объяснил, что Украина хотела бы получить две-три эскадрильи F-16.

– Две–три эскадрильи на начальном этапе было бы достаточно, чтобы противостоять врагу и выполнять ряд текущих задач. Это защитит Украину внутри от вражеских атак ракет и дронов и поможет в наступательных действиях наших Сил обороны. Чтобы это успешно происходило, нужно завоевать превосходство в воздухе, оттеснить российскую авиацию, — подчеркнул спикер командования Воздушных сил.

Он напомнил, что истребители F-16 имеют различные модификации, каждая из которых предусматривает модернизированные версии операционно-навигационного комплекса, радара. Самолеты имеют десятки видов вооружения.

– Нам нужна техника, которая не будет уступать по тактико-техническим характеристикам российским Су-35, которые на сегодня являются основным воздушным противником авиации Воздушных сил ВСУ, — уточнил Игнат.

По его словам, на данном этапе оцениваются возможности стран, которые могут предоставить нам F-16 разных модификаций.

В Министерстве обороны Украины в мае подчеркивали, что для освобождения нашей страны от агрессора требуются четыре эскадрильи F-16 (48 самолетов).

4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2023

Советник главы Минобороны Юрий Сак в комментарии западным СМИ заявлял, что Украина хочет получить от 40 до 50 современных истребителей F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи.

По мнению военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, от 40 до 50 самолетов – “это возможности, которые есть у Запада, чтобы нам предоставить”. В то же время он обратил внимание на важность одинакового уровня модернизации истребителей.

– F-16 есть довольно разные. Нам нужен один уровень модернизации, чтобы у нас не возникало проблемы их совместимости, — объяснил эксперт в комментарии Фактам ICTV.

Обучение на F-16: когда и где будут проходить

• Когда стартуют и кого будут готовить

Согласно меморандуму авиационной коалиции, обучение украинских летчиков должно стартовать “в конце лета”, в частности, в Дании.

Как объяснял Юрий Игнат, существуют разные графики. К примеру, США заявляли, что тренировки могут стартовать ориентировочно через несколько недель.

– Конец лета – это конец августа. Если это произойдет быстрее, как об этом заявили США – это можно только приветствовать, – отметил Игнат в одном из интервью.

Подготовку пройдут не только украинские пилоты, но также техники (авиационные инженеры) и вспомогательный персонал, которые будут обслуживать истребители.

Предусмотрена возможность включить в программу другие типы истребителей “на более позднем этапе”.

• Сколько будут длиться учения

В Воздушных силах ВСУ оценивают сроки учений в шесть месяцев. Однако не исключают, что они могут завершиться и скорее – все зависит от квалификации пилотов.

Так, двое украинских летчиков успешно прошли тестирование навыков в США и получили высокую оценку. Американские специалисты пришли к выводу, что программа переобучения на самолетах F-16 для украинцев может быть сокращена.

– Это шесть месяцев, возможно, даже и меньше… Воздушные силы ВСУ заявляли о полугодии, а наши коллеги сказали, что, возможно, получится уложиться и в четыре месяца… Дождемся, когда это будет происходить на практике, – сообщал Юрий Игнат.

• Какие страны будут готовить пилотов

В Белом доме пока что официально заявили, что для освоения истребителей F-16 украинские летчики отправятся в Данию и Румынию. Однако даты, места и продолжительность программы “все еще разрабатываются”.

По данным западных СМИ, одним из мест тренировок может стать датская авиабаза Скрюдструп (Skrydstrup Air Base). На первом этапе речь идет о подготовке от 10 до 12 пилотов и вспомогательного персонала (в общей сложности около 30-40 технических специалистов). Обучение должно стартовать в августе.

А в Румынии тренировки могут начаться только в 2024 году. Там готовят учебный центр неподалеку от города Фетешти, на 86 авиабазе (военный аэродром Борча).

Компания Draken International, субподрядчик Lockheed Martin (производителя F-16), уже опубликовала объявление о наборе пилотов-инструкторов для проведения учений.

Как будут проходить учения

Цель состоит в том, чтобы украинские летчики получили базовые навыки для полетов и обслуживания самолетов F-16.

Речь идет о языковой (английский язык), теоретической и практической подготовке, которой будет предшествовать тестирование и отбор украинских кадров.

Как объяснил Фактам ICTV спикер Воздушных сил Юрий Игнат, в рамках программы будут разные группы пилотов. Военные, уже имеющие боевой опыт, будут сразу переучиваться на F-16. Сначала предусмотрена первичная подготовка (тренажеры и симуляторы), затем полеты с инструктором, самостоятельные полеты на F-16 и их тактическое применение.

Программа учений является долгосрочной, и будет “несколько волн” пилотов. Многое зависит от пропускной способности площадок для тренировок.

В Воздушных силах подчеркивали, что в первую группу отобрали лучших пилотов, которые “имеют боевой опыт, сотни часов налетов, молодой возраст, владеют английским языком”.

В дальнейшем же планируются более долгосрочные учения для молодых пилотов (возможно даже для курсантов), не имеющих летной практики. Они будут проходить начальную подготовку по изучению английского языка, затем базовую наземную подготовку. Далее – полеты на легкомоторных самолетах, после чего они освоят реактивные самолеты и истребители.

– Некоторые страны сразу будут переучивать пилотов на F-16, а некоторые будут заниматься подготовкой (молодых пилотов без опыта, — Ред.). Потому что у нас дальновидные перспективы. Мы планируем полностью избавиться от парка советских самолетов, которые сегодня воюют. А для того чтобы их заменить, нужно готовить пилотов, инженеров, офицеров боевого управления, всех авиационных специалистов, — рассказал Юрий Игнат Фактам ICTV.

Он уточнил, что в будущем для перевооружения потребуется около 150 боевых многоцелевых самолетов. Они будут сосредоточены в четырех (возможно, в пяти) бригадах тактической авиации.

В Воздушных силах не планируют останавливаться только на F-16 и допускают вариант “еще одного самолета, который будет мощнее” (например, F-15 или F-35).

– В перспективе почему бы Украина тоже не могла перейти, имея такой боевой опыт, на F-35? Это сегодня самые лучшие самолеты в мире, а у нас – лучшие в мире пилоты, — отметил Игнат.

Ключевые задачи F-16 на поле боя в Украине и в тылу

По словам Юрия Игната, даже одна эскадрилья F-16 на начальном этапе “сможет прикрывать те или иные направления” на фронте.

Эти многоцелевые истребители помогут Украине выполнять ряд задач:

Обеспечат поддержку наземных войск во время наступательных и оборонительных операций. Позволят эффективно наносить точечные удары по скоплениям оккупантов, их командным пунктам, системам ПВО и другим военным объектам, разрушать логистику.

Авиация РФ по количеству в пять, а то и больше раз превосходит украинскую, как и по техническим характеристикам (например, вражеский радар “видит” дальше). Однако F-16 позволят ВСУ завоевать преимущество в воздухе над врагом . А “завоевав преимущество в воздухе на определенном участке фронта, можно вполне рассчитывать на успешную наземную операцию по деоккупации”, отмечал

. А “завоевав преимущество в воздухе на определенном участке фронта, можно вполне рассчитывать на успешную наземную операцию по деоккупации”, Смогут противостоять с воздуха российским кораблям в Черном море, прикрывая морское побережье.

Отгонят авиацию РФ, которая терроризирует Украину управляемыми авиабомбами, от наших границ.

Сделают работу украинских пилотов более безопасной и эффективной.

В комментарии Фактам ICTV Юрий Игнат опроверг заявления, что Украине якобы больше нужны ПВО и артиллерия, чем истребители. Он отметил, что без прикрытия с воздуха враг уничтожит артиллерийские системы со своих вертолетов и Су-35.

А прикрывать всю многокилометровую линию фронта системами ПВО у Украины нет возможности: нужно также защищать города и критическую инфраструктуру от бомбардировок РФ.

Не стоит забывать, что F-16 станет составной частью общей системы противовоздушной обороны Украины. Эти истребители способны поражать вражескую авиацию, сбивать дроны-камикадзе и крылатые ракеты.

Однако F-16 не могут сбивать баллистические ракеты (например, Кинжалы). Также они не будут эффективны против сверхзвуковых противокорабельных ракет Оникс или Х-22, уточнил Игнат. В этом случае целесообразно наносить удары по местам запуска и хранения таких ракет.

– F-16 может в принципе заменить все наши самолеты. А у нас есть разные типы: истребители МиГ-29, Су-27, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24. То есть фактически он может выполнять все эти функции. Благодаря технологическому высокоточному оружию эффективность от него будет значительно выше, чем от большого количества советской техники, — добавил спикер Воздушных сил.

ПВО или фронт: куда сначала могут отправить F-16

Военные эксперты, с которыми общались Факты ICTV, считают, что после получения F-16 они будут в первую очередь выполнять задачи на фронте. Однако все зависит от количества самолетов.

Как объяснил военный эксперт Петр Черник, чтобы переломить ход войны, нужно хотя бы 48 истребителей.

– У них есть огромная номенклатура тяжелых бомб, начиная от 900 кг до 2 тонн и плюс дальнобойные ракеты AGM-158. Чтобы переломить ход войны, нужен хотя бы авиационный полк – 48 самолетов и самое главное – множество этих ракет и бомб. Все будет зависеть от количества. Авиация может переломить ход войны, это однозначно. Авиация – это кавалерия современности, об этом еще Черчилль говорил, — подчеркнул эксперт.

Черник добавил: чтобы разгромить врага, нужно будет засыпать его большим количеством бомб и ракет. Под ударом должно оказаться все: начиная от позиций войск РФ и заканчивая глубокой логистикой.

По словам Черника, если союзники на первом этапе предоставят только эскадрилью F-16 (то есть 12 самолетов), тогда их, вероятно, применят “в режиме перехвата” – для борьбы с ракетами и дронами. Поскольку такое количество истребителей “кардинально не повлияет” на поле сражения по линии разграничения.

Комментируя вариант параллельного применения F-16 на поле боя и для защиты неба от ракет, Черник напомнил, что “ресурсы имеют ограничения”, однако не исключил такой возможности.

Военный эксперт Александр Мусиенко выразил мнение, что F-16 для нас сейчас важнее для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и морским целям врага, чем как средство противовоздушной обороны. В то же время он не исключил комбинированного применения самолетов: на фронте и в тылу для перехвата российских ракет.

– Я думаю, их будут использовать для поддержки контрнаступления. Но опять же: можно ли их использовать для того, чтобы сбивать самолеты, ракеты или дроны? Можно. Я думаю, что их могут применять параллельно, то есть может быть комбинированная задача, – заявил Мусиенко.

Что касается ударов с F-16 по российским базам, с которых оккупанты обстреливают украинские города, эксперт напомнил о позиции Вашингтона. В Белом доме четко подчеркивали, что ВСУ не могут применять эти истребители для атак по территории РФ.

Когда ждать самолеты

Министр обороны Алексей Резников в интервью CNN заявил, что наши пилоты смогут управлять истребителями F-16 в небе над Украиной уже к весне 2024 года.

В украинском МИД прогнозировали, что F-16 должны появиться до конца первого квартала следующего года.

В то же время в Белом доме не исключали, что украинские военные могут получить самолеты уже до конца 2023 года.

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