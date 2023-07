Переломит ход войны: что известно об F-16 для Украины и сколько их нужно, чтобы изменить поле боя

Украина чуть ли не с самого начала полномасштабной войны призывала союзников предоставить современные истребители для защиты от российских ракет и поддержки войск на поле боя. Акцент делали на F-16, которые могут дать ВСУ преимущество в небе над врагом.

В последние месяцы и недели в этом вопросе произошли существенные сдвиги. Вот-вот стартуют учения украинских пилотов.

Что известно о формировании авиационной коалиции, будущих тренировках на F-16 и возможном влиянии самолетов на ход войны – далее в материале.

Авиационная коалиция: когда возникла и какие страны входят

В июле, после месяцев непростых переговоров, Украина и еще 11 государств-партнеров наконец-то подписали меморандум о создании авиационной коалиции по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Церемония, в которой принял участие министр обороны Алексей Резников, прошла на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля.

Помимо Украины, в коалицию вошли: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Возглавили коалицию Нидерланды и Дания.

Этому предшествовало согласие американского лидера Джо Байдена на подготовку украинских пилотов “на самолетах четвертого поколения, включая F-16”. Цель – усиление Воздушных сил Украины в долгосрочной перспективе.

Ответ Вашингтона на запросы Киева по истребителям длительное время был отрицательным. Как пишет The Economist, позицию США изменили два момента: первый – это растущее давление со стороны союзников, в том числе активная позиция Великобритании и Нидерландов.

Кто из стран мог бы предоставить F-16

Среди 11 государств, вошедших в авиационную коалицию, истребители F-16 имеют на вооружении Дания, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Польша, Португалия и Румыния (по данным американской компании-производителя Lockheed Martin).

Следует отметить, что ряд этих стран (таких как Дания, Бельгия или Нидерланды) сейчас переходят на более современные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Как пишет Bloomberg, из 42 истребителей, имеющихся на вооружении Нидерландов, 24 сейчас используются армией страны, а значит, “не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года” (пока, вероятно, им на замену не поступят F-35).

Что касается других самолетов, Нидерланды планировали продать 12 истребителей F-16 частной американской компании Draken International (с опционом еще на 28 самолетов после их замены на F-35). В начале июня правительство Нидерландов сообщило об отмене соглашения. Это спровоцировало предположения, что самолеты могла бы получить Украина.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Нидерланды могут отправить Киеву F-16 после того, как пилоты пройдут обучение. Ранее премьер Марк Рютте уверял, что у его страны “нет табу” на отправку истребителей в Украину.

В Дании заявляли, что готовы передать Украине боевые самолеты F-16 в рамках коалиции, но если на это согласятся Соединенные Штаты. Именно США как страна-производитель самолетов должны предоставить разрешение на реэкспорт третьей стороне. Из 43 истребителей 30 активно используются датской армией. Однако сейчас Дания заменяет их на более современные F-35. Истребители F-16 будут сняты с вооружения в 2025 году, что на два года раньше запланированного.

Бельгия официально согласилась обучать украинских пилотов. В правительстве страны заявили, что пока не могут передать F-16 Украине, поскольку все самолеты находятся в эксплуатации: используются для защиты воздушного пространства Бенилюкса и стран Балтии.

Норвежские самолеты F-16 были выведены из строя еще в 2022 году. Норвегия подписала соглашение с Румынией о продаже 32 истребителей. Кроме того, норвежское правительство заключило контракт с компанией Draken International на продажу до 12 самолетов F-16. Таким образом, как отмечает издание The War Zone, лишь около десятка норвежских F-16 могут быть доступны Украине. Однако благодаря хорошему обслуживанию они не требуют значительного ремонта. Норвегия официально поддержала тренировку украинских пилотов и персонала на F-16.

Польша не планирует передавать F-16 украинской армии. В то же время она готова приобщиться к учениям воинов. По оценке The War Zone, польские F-16 являются одними из новейших и наиболее мощных в Европе, и “крайне маловероятно”, что Варшава согласует их передачу в ближайшей перспективе.

Португалия также будет тренировать украинских летчиков, однако не передавать самолеты. В правительстве страны объяснили, что имеют ограниченное количество F-16.

Одной из площадок для тренировки пилотов, по сообщениям западных СМИ, может стать Румыния. Как пишет The War Zone, эта страна постепенно наращивает свой флот F-16. В настоящее время это единственный боевой самолет, который эксплуатируется в Румынии, поэтому “предоставление некоторых из этих самолетов Украине выглядит отдаленной возможностью”.

Что касается Соединенных Штатов, то на вооружении американской армии находятся более тысячи истребителей F-16. Как отмечали в Белом доме, Джо Байден еще не решил, передавать ли какую-то часть на нужды ВСУ или это сделают союзники.

Члены авиационной коалиции, не имеющие на вооружении F-16, готовы помочь с тренировками пилотов, в том числе на других типах самолетов. К примеру, Швеция может провести базовую подготовку на истребителях четвертого поколения JAS 39 Gripen.

Площадку для тренировок готова предоставить и Великобритания, не имеющая F-16. Очевидно, речь идет о первичной летной подготовке.

Сколько самолетов хочет получить Украина

Союзники не озвучивают, сколько истребителей F-16 могли бы предоставить. Как отмечал в мае спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, для начала это могут быть “несколько десятков” самолетов для решения текущих задач.

По словам Игната, F-16 будут передаваться не поштучно, а подразделениями.

– Авиационные подразделения – это, по меньшей мере, эскадрилья. В нашем варианте – это сейчас 12 плюс самолетов. У западных партнеров эскадрильи больше, там есть до 18 самолетов, – заявил он в эфире телемарафона Єдині новини.

В комментарии Фактам ICTV Юрий Игнат объяснил, что Украина хотела бы получить две-три эскадрильи F-16.

Он напомнил, что истребители F-16 имеют различные модификации, каждая из которых предусматривает модернизированные версии операционно-навигационного комплекса, радара. Самолеты имеют десятки видов вооружения.

– Нам нужна техника, которая не будет уступать по тактико-техническим характеристикам российским Су-35, которые на сегодня являются основным воздушным противником авиации Воздушных сил ВСУ, — уточнил Игнат.

По его словам, на данном этапе оцениваются возможности стран, которые могут предоставить нам F-16 разных модификаций.

В Министерстве обороны Украины в мае подчеркивали, что для освобождения нашей страны от агрессора требуются четыре эскадрильи F-16 (48 самолетов).

4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2023