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Повышают риски: оккупанты разогрели один атомный энергоблок ЗАЭС до опасных параметров

російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС

Российские оккупанты разогрели один атомный блок Запорожской АЭС до параметров запуска. Такие действия повышают риски ядерной опасности.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Он отметил, что Запорожская АЭС продолжает быть военной базой россиян.

Оккупационное руководство станции не выполняет требования Энергоатома и Государственного ядерного регулятора Украины по выводу всех энергоблоков в режим “холодной остановки”.

— Четвертый энергоблок переведен в горячее состояние, а пятый — в холодное. Это означает, что энергоблок разогрет до нормальных параметров и из такого состояния дальше можно запустить реакторы, — сказал Котин во время общения с ведущим Вадимом Карпьяком.

Он объяснил, что на сегодня у россиян нет таких возможностей из-за того, что электролиний не достаточно, чтобы передавать произведенное энергоблоком электричество.

— В горячем состоянии он (четвертый энергоблок — Ред.) забирает электроэнергию от энергосистемы Украины, за счет этого работают насосы, которые греют воду. Из этой воды в первом контуре производится пар, и она затем используется для собственных нужд ЗАЭС, — сказал руководитель Энергоатома.

Котин отметил, что российские оккупанты повышают риски и нарушают все лицензии, которые выдает атомный регулятор Украины. Также он подтвердил информацию о заминировании станции.

— Они заминировали все подходы и все подъездные пути, и саму площадку станции. Сейчас это увидело даже МАГАТЭ и в официальных отчетах фактически предоставило эту информацию, — добавил Котин.

Напомним, во время обхода 23 июля эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия в буферной зоне Запорожской АЭС.

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Фото: Энергодар

Война в Украине, ЗАЕС, Російська агресія
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