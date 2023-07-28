Повышают риски: оккупанты разогрели один атомный энергоблок ЗАЭС до опасных параметров

Российские оккупанты разогрели один атомный блок Запорожской АЭС до параметров запуска. Такие действия повышают риски ядерной опасности.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Он отметил, что Запорожская АЭС продолжает быть военной базой россиян.

Оккупационное руководство станции не выполняет требования Энергоатома и Государственного ядерного регулятора Украины по выводу всех энергоблоков в режим “холодной остановки”.

— Четвертый энергоблок переведен в горячее состояние, а пятый — в холодное. Это означает, что энергоблок разогрет до нормальных параметров и из такого состояния дальше можно запустить реакторы, — сказал Котин во время общения с ведущим Вадимом Карпьяком.

Он объяснил, что на сегодня у россиян нет таких возможностей из-за того, что электролиний не достаточно, чтобы передавать произведенное энергоблоком электричество.

— В горячем состоянии он (четвертый энергоблок — Ред.) забирает электроэнергию от энергосистемы Украины, за счет этого работают насосы, которые греют воду. Из этой воды в первом контуре производится пар, и она затем используется для собственных нужд ЗАЭС, — сказал руководитель Энергоатома.

Котин отметил, что российские оккупанты повышают риски и нарушают все лицензии, которые выдает атомный регулятор Украины. Также он подтвердил информацию о заминировании станции.

— Они заминировали все подходы и все подъездные пути, и саму площадку станции. Сейчас это увидело даже МАГАТЭ и в официальных отчетах фактически предоставило эту информацию, — добавил Котин.

Напомним, во время обхода 23 июля эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия в буферной зоне Запорожской АЭС.

Фото: Энергодар

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