Подоляк назвал, сколько Украине надо систем Patriot, чтобы защитить города

Украине нужно 10-12 систем Patriot или подобных, чтобы иметь возможность защитить все свои основные города от российских ракетных атак.

Об этом в интервью The Guardian заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что удары по Одессе на прошлой неделе четко показали, что российская стратегия заключалась в бомбардировке украинских городов с целью разгрома систем ПВО.

– Тактика России понятна: они используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить наши системы противовоздушной обороны, а затем параллельно они имеют возможность использовать баллистические ракеты для нацеливания на инфраструктуру, – сказал он.

Эта тактика врага больше не работает в Киеве. Там Украина создала сложную многоуровневую систему противовоздушной обороны, используя ряд оборудования, предоставленного западными союзниками.

Впрочем, на прошлой неделе Россия решила ударить по Одессе и другим частям юга Украины, что повлекло многочисленные разрушения портовой и зерновой инфраструктуры, а также жилых районов.

– У нас не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot, которые способны поражать российские ракеты последнего поколения, такие как Оникс и Кинжал. Из-за дефицита этих систем мы не можем охватить все части страны, –отметил Подоляк.

Украина имеет две системы Patriot, одну предоставили США, а другую — Германия. Советник Офиса президента подчеркнул, что Украине нужно 10-12 систем Patriot или подобных, чтобы иметь возможность охватить всю страну.

В ночь на 23 июля российские окупанты выпустили по Одесчине не менее пяти видов ракет всех видов базирования – Калибры, Ониксы, Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М.

В результате массированной атаки россиян по Одессе и области погибли двое людей, еще 22 получили ранения, в том числе четверо детей.

Также, вследствие ночного ракетного удара РФ по Одессе подвергся разрушениям Дом ученых, являющийся памятником архитектуры XIX века.

Кроме того, российские ракеты повредили более 40 зданий, среди которых Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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