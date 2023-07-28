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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Прилет в здание “МВД ДНР”: в Донецке прогремел взрыв

Вибух

Под вечер 28 июля в оккупированном Донецке прогремели взрывы.

Отмечается, что прилет был в здание “МВД ДНР”. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Следим за информацией.

Напомним, что 25 июля в Донецке прогремели взрывы, сообщалось об обстреле Киевского района города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Донецк
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