Прилет в здание “МВД ДНР”: в Донецке прогремел взрыв

Под вечер 28 июля в оккупированном Донецке прогремели взрывы.

Отмечается, что прилет был в здание “МВД ДНР”. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Следим за информацией.

Напомним, что 25 июля в Донецке прогремели взрывы, сообщалось об обстреле Киевского района города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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