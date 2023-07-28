Прилет в здание “МВД ДНР”: в Донецке прогремел взрыв
Под вечер 28 июля в оккупированном Донецке прогремели взрывы.
Отмечается, что прилет был в здание “МВД ДНР”. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Следим за информацией.
Напомним, что 25 июля в Донецке прогремели взрывы, сообщалось об обстреле Киевского района города.
Полномасштабная война в Украине длится уже 520-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская