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Малиновская Ангелина, редактор ленты

РФ ударила по жилых домах: на Херсонщине из-за обстрелов есть пострадавшие

Вибух
Фото: Depositphotos

Россия обстреляла два села в Херсонской области, из-за чего пострадали двое местных жителей.

Об этом пишет Херсонская ОВА.

Так, в селе Новоберислав армия РФ ударила по жилому дому, из-за чего был ранен 41-летний мужчина.

ОВА отмечает, что по поселку Казацкое российская авиация нанесла три удара. Повреждены здания предприятия и по меньшей мере четыре жилых дома.

В одном из домов на момент обстрела находился 57-летний мужчина. Он получил ранение.

Обоих пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Російська агресія, Херсонская область
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РФ ударила по жилых домах: на Херсонщине из-за обстрелов есть пострадавшие
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