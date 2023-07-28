РФ ударила по жилых домах: на Херсонщине из-за обстрелов есть пострадавшие
Россия обстреляла два села в Херсонской области, из-за чего пострадали двое местных жителей.
Об этом пишет Херсонская ОВА.
Так, в селе Новоберислав армия РФ ударила по жилому дому, из-за чего был ранен 41-летний мужчина.
ОВА отмечает, что по поселку Казацкое российская авиация нанесла три удара. Повреждены здания предприятия и по меньшей мере четыре жилых дома.
В одном из домов на момент обстрела находился 57-летний мужчина. Он получил ранение.
Обоих пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 520-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская