В Запорожье прогремели взрывы
Вечером 28 июля в Запорожье раздались взрывы.
Об этом сообщают паблики в Telegram.
Известно, что в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Также сигнал опасности раздается в других областях в восточных, южных регионах Украины.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что причина объявления тревоги — угроза применения баллистического вооружения.
— Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! — предостерегли в Воздушных силах ВСУ.
Сейчас ракетная опасность объявлена по всей территории Украины — зафиксирован взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка.
Сегодня вечером взрывы также раздались и в Днепре.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская