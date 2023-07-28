В Запорожье прогремели взрывы

Вечером 28 июля в Запорожье раздались взрывы.

Об этом сообщают паблики в Telegram.

Известно, что в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Также сигнал опасности раздается в других областях в восточных, южных регионах Украины.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что причина объявления тревоги — угроза применения баллистического вооружения.

— Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! — предостерегли в Воздушных силах ВСУ.

Сейчас ракетная опасность объявлена по всей территории Украины — зафиксирован взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка.

Сегодня вечером взрывы также раздались и в Днепре.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 520-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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