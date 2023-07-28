За $2 тыс. “закрыли глаза” на похищение людей: на Днепропетровщине разоблачены работники полиции

В Днепре разоблачены сотрудники полиции Днепропетровской области, которые за взятку в $2 тыс. “закрыли глаза” на похищение людей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года семь жителей Днепра прибыли в квартиру потерпевших. Они выломали дверь, представились военнослужащими ТрО города и нанесли потерпевшим телесные повреждения.

Злоумышленники провели незаконные обыски и требовали у мужчины и женщины $2 тыс. за дальнейшее ненанесение им телесных повреждений. Также они украли имущество потерпевших.

Не получив деньги, они связали им руки и вывезли в гаражное помещение. Там под угрозой пыток злоумышленники требовали деньги якобы в пользу теробороны города.

По информации главы МВД Игоря Клименко, соседи потерпевших, которые стали свидетелями преступления, сообщили об этом в полицию. После этого, как информируют в ГБР, нападавшие были разоблачены и задержаны правоохранителями.

Однако некоторые руководители правоохранителей решили за $20 тыс. скрыть это преступление и не привлекать нападавших к уголовной ответственности.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что речь идет о работниках полиции одного из районных отделений полиции Днепропетровской области.

Работники ГБР в тесном взаимодействии с Нацполицией сообщили о подозрении четырем правоохранителям. Один из них уже задержан.

По словам Клименко, объявлено подозрение:

руководителю подразделения,

двум заместителям,

оперативнику.

Во время проведения обысков по месту работы сотрудников полиции выявлен факт сокрытия ими преступления.

Кроме того, во время документирования преступной деятельности следствие обнаружило, что некоторые фигуранты уже покрывали таким образом преступления.

В частности, они покрывали убийства людей путем подделки выводов судебно-медицинского эксперта о причинах смерти.

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