За $2 тыс. “закрыли глаза” на похищение людей: на Днепропетровщине разоблачены работники полиции
В Днепре разоблачены сотрудники полиции Днепропетровской области, которые за взятку в $2 тыс. “закрыли глаза” на похищение людей.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, в марте 2022 года семь жителей Днепра прибыли в квартиру потерпевших. Они выломали дверь, представились военнослужащими ТрО города и нанесли потерпевшим телесные повреждения.
Злоумышленники провели незаконные обыски и требовали у мужчины и женщины $2 тыс. за дальнейшее ненанесение им телесных повреждений. Также они украли имущество потерпевших.
Не получив деньги, они связали им руки и вывезли в гаражное помещение. Там под угрозой пыток злоумышленники требовали деньги якобы в пользу теробороны города.
По информации главы МВД Игоря Клименко, соседи потерпевших, которые стали свидетелями преступления, сообщили об этом в полицию. После этого, как информируют в ГБР, нападавшие были разоблачены и задержаны правоохранителями.
Однако некоторые руководители правоохранителей решили за $20 тыс. скрыть это преступление и не привлекать нападавших к уголовной ответственности.
Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что речь идет о работниках полиции одного из районных отделений полиции Днепропетровской области.
Работники ГБР в тесном взаимодействии с Нацполицией сообщили о подозрении четырем правоохранителям. Один из них уже задержан.
По словам Клименко, объявлено подозрение:
- руководителю подразделения,
- двум заместителям,
- оперативнику.
Во время проведения обысков по месту работы сотрудников полиции выявлен факт сокрытия ими преступления.
Кроме того, во время документирования преступной деятельности следствие обнаружило, что некоторые фигуранты уже покрывали таким образом преступления.
В частности, они покрывали убийства людей путем подделки выводов судебно-медицинского эксперта о причинах смерти.
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