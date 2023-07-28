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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

За $2 тыс. “закрыли глаза” на похищение людей: на Днепропетровщине разоблачены работники полиции

За $2 тыс. “закрыли глаза” на похищение людей: на Днепропетровщине разоблачены работники полиции
Фото: Офис генпрокурора

В Днепре разоблачены сотрудники полиции Днепропетровской области, которые за взятку в $2 тыс. “закрыли глаза” на похищение людей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года семь жителей Днепра прибыли в квартиру потерпевших. Они выломали дверь, представились военнослужащими ТрО города и нанесли потерпевшим телесные повреждения.

Злоумышленники провели незаконные обыски и требовали у мужчины и женщины $2 тыс. за дальнейшее ненанесение им телесных повреждений. Также они украли имущество потерпевших.

Не получив деньги, они связали им руки и вывезли в гаражное помещение. Там под угрозой пыток злоумышленники требовали деньги якобы в пользу теробороны города.

По информации главы МВД Игоря Клименко, соседи потерпевших, которые стали свидетелями преступления, сообщили об этом в полицию. После этого, как информируют в ГБР, нападавшие были разоблачены и задержаны правоохранителями.

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За $2 тыс. “закрыли глаза” на похищение людей: на Днепропетровщине разоблачены работники полиции

Однако некоторые руководители правоохранителей решили за $20 тыс. скрыть это преступление и не привлекать нападавших к уголовной ответственности.

За $2 тыс. “закрыли глаза” на похищение людей: на Днепропетровщине разоблачены работники полиции
Фото: Офіс генпрокурора
За $2 тыс. “закрыли глаза” на похищение людей: на Днепропетровщине разоблачены работники полиции
Фото: Офіс генпрокурора
За $2 тыс. “закрыли глаза” на похищение людей: на Днепропетровщине разоблачены работники полиции
За $2 тыс. “закрыли глаза” на похищение людей: на Днепропетровщине разоблачены работники полиции

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что речь идет о работниках полиции одного из районных отделений полиции Днепропетровской области.

Работники ГБР в тесном взаимодействии с Нацполицией сообщили о подозрении четырем правоохранителям. Один из них уже задержан.

По словам Клименко, объявлено подозрение:

  • руководителю подразделения,
  • двум заместителям,
  • оперативнику.

Во время проведения обысков по месту работы сотрудников полиции выявлен факт сокрытия ими преступления.

Кроме того, во время документирования преступной деятельности следствие обнаружило, что некоторые фигуранты уже покрывали таким образом преступления.

В частности, они покрывали убийства людей путем подделки выводов судебно-медицинского эксперта о причинах смерти.

Днепр, Днепропетровская область, Корупция, Офис генпрокурора, Взятка, хабарі
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