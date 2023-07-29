500 млн на музей Голодомора: Зеленский объяснил, почему ветировал законопроект

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект о выделении более 500 млн грн на достройку Национального музея Голодомора-геноцида. Он отметил, что во время полномасштабной войны есть другие приоритеты.

Текст предложений главы государства к принятому нардепами законопроекту №9437 появился на сайте Верховной Рады.

Зеленский отметил, что не возражает против необходимости завершить строительство и реконструкцию музея Голодомора.

В то же время, он напомнил, что в условиях полномасштабной агрессии РФ первоочередной задачей является защита суверенитета и территориальной целостности Украины, что прописано в Конституции.

Таким образом, ключевая обязанность государства в условиях войны – финансировать потребности Вооруженных сил Украины на фронте (вооружение, техника, продовольствие, другие ресурсы), обеспечить национальную безопасность и оборону.

Зеленский также обратил внимание, что средства на достройку музея Голодомора хотели выделить из резервного фонда госбюджета, который обычно используется для “непредвиденных расходов”.

В связи с этим президент предложил Верховной Раде отклонить законопроект.

– Учитывая изложенное, считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего приближающих победу Украины, поэтому предлагаю закон отклонить, — подчеркнул Зеленский.

Что этому предшествовало

13 июля Верховная Рада Украины приняла закон о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

В сети это спровоцировало дискуссии, целесообразно ли выделять средства для таких целей во время полномасштабной войны.

20 июля президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что у Украины сейчас есть другие приоритеты, чем музеи, культурные центры, символы и сериалы. Таким образом он отреагировал на расходы из госбюджета в сфере культуры, которые могли показаться неуместными во время войны.

Тогда же президент предложил найти замену министру культуры и информполитики Александру Ткаченко. 27 июля Верховная Рада отправила Ткаченко в отставку.

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