В течение последних двух дней (48 часов) на двух участках фронта на Юге Украины произошла активизация боевых действий.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

– За последние 48 часов в двух секторах на Юге Украины усилились боевые действия, – отмечается в сообщении.

К югу от города Орехов (Запорожская область) бои сосредоточены в районе села Роботино. Это так называемая зона ответственности 58 общевойсковой армии РФ.

В 80 километрах к востоку Силы обороны Украины нанесли поражение подразделениям 247 гвардейского десантно-штурмового полка РФ и освободили село Старомайорское (Донецкая область).

Между тем на севере, в районе Серебрянского леса, другие части российских десантников продолжали наступательные операции, однако не добились значительных успехов. Лес находится на юго-западе от города Кременная (Луганская область).

На днях западные СМИ утверждали, что Силы обороны Украины на одном из участков фронта на Запорожском направлении вплотную подошли к “зубам дракона”, которые установили оккупанты. Это бетонные и арматурные пирамиды, которые могут служить препятствием для танков.

Источник: Ministry of Defence

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