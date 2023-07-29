Пенсионерам в оккупированной Запорожской области предлагают деньги за оформление российских паспортов
Оккупационные власти Благовещенки Запорожской области пытаются денежными выплатами поощрить местное население к оформлению российского гражданства.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, пенсионерам предлагают денежное вознаграждение в 50 тыс. российских рублей за то, чтобы они оформляли паспорта.
А в оккупированной Горловке Донецкой области оккупанты действуют более решительно — разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в “Министерство государственной безопасности ДНР” списков работников, которые еще не получили российский паспорт. Конечный срок выполнения распоряжения 1 января 2024 года.
Это делается с целью давления на людей и ускорения получения паспортов РФ.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Рубежном Луганской области россияне угрожают местным стихийным торговцам запретить работать, если те не получат российские паспорта.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская