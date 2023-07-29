Пенсионерам в оккупированной Запорожской области предлагают деньги за оформление российских паспортов

Оккупационные власти Благовещенки Запорожской области пытаются денежными выплатами поощрить местное население к оформлению российского гражданства.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, пенсионерам предлагают денежное вознаграждение в 50 тыс. российских рублей за то, чтобы они оформляли паспорта.

А в оккупированной Горловке Донецкой области оккупанты действуют более решительно — разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в “Министерство государственной безопасности ДНР” списков работников, которые еще не получили российский паспорт. Конечный срок выполнения распоряжения 1 января 2024 года.

Это делается с целью давления на людей и ускорения получения паспортов РФ.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Рубежном Луганской области россияне угрожают местным стихийным торговцам запретить работать, если те не получат российские паспорта.

Источник : Генштаб ВСУ

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