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Илья Нежигай, редактор ленты

Скорых было много, отвезли в Польшу: в РФ распространяют фейк об ударе по руководству Украины

Скорых было много, отвезли в Польшу: в РФ распространяют фейк об ударе по руководству Украины
Фото: Getty Images

Россияне распространяют между собой фейк о якобы российском ударе по “центру принятия решений” в Киеве.

Соответствующий аудиоперехват опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины, где можно послушать о том, как жительница РФ обсуждала услышанное по телевизору.

На записи жительница РФ рассказывает знакомой, как российские военные якобы нанесли удар по “центру принятия решений” в украинской столице.

Женщина также не стесняясь рассказывает детали услышанного из источников российской пропаганды.

По ее словам, Россия якобы атаковала “главный штаб”, где, по мнению россиянки, находилось все руководство Украины. В частности, она называет имя украинского президента Владимира Зеленского.

Согласно пересказанному фейку, руководство Украины якобы было в подвале, в укрытии, когда ракета ударила, пробив несколько этажей. После чего, согласно легенде, раненых повезли в Польшу.

— Скорых было много, скорые ехали, и вертолетами везли в Польшу, — рассказывает женщина.

Примечательно, что соответствующие фейки среди россиян распространяют время от времени, то заявляя о ликвидации главы ГУР МО Кирилла Буданова, то говоря о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, то, несмотря на сотни опровержений, продолжая тезисы о том, что президент Владимир Зеленский якобы находится не в Украине.

Из открытых источников можно утверждать, что подобных ударов по Киеву, о которых рассказывает россиянка, не было.

А “центрами принятия решений” для россиян, видимо, являются жилые дома, как удар нанесенный Россией 28 июля по жилищному комплексу в Днепре.

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Скорых было много, отвезли в Польшу: в РФ распространяют фейк об ударе по руководству Украины

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