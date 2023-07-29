Скорых было много, отвезли в Польшу: в РФ распространяют фейк об ударе по руководству Украины
Россияне распространяют между собой фейк о якобы российском ударе по “центру принятия решений” в Киеве.
Соответствующий аудиоперехват опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины, где можно послушать о том, как жительница РФ обсуждала услышанное по телевизору.
На записи жительница РФ рассказывает знакомой, как российские военные якобы нанесли удар по “центру принятия решений” в украинской столице.
Женщина также не стесняясь рассказывает детали услышанного из источников российской пропаганды.
По ее словам, Россия якобы атаковала “главный штаб”, где, по мнению россиянки, находилось все руководство Украины. В частности, она называет имя украинского президента Владимира Зеленского.
Согласно пересказанному фейку, руководство Украины якобы было в подвале, в укрытии, когда ракета ударила, пробив несколько этажей. После чего, согласно легенде, раненых повезли в Польшу.
— Скорых было много, скорые ехали, и вертолетами везли в Польшу, — рассказывает женщина.
Примечательно, что соответствующие фейки среди россиян распространяют время от времени, то заявляя о ликвидации главы ГУР МО Кирилла Буданова, то говоря о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, то, несмотря на сотни опровержений, продолжая тезисы о том, что президент Владимир Зеленский якобы находится не в Украине.
Из открытых источников можно утверждать, что подобных ударов по Киеву, о которых рассказывает россиянка, не было.
А “центрами принятия решений” для россиян, видимо, являются жилые дома, как удар нанесенный Россией 28 июля по жилищному комплексу в Днепре.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская