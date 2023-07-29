Стальные волки: что известно о ССО и их операциях во время полномасштабной войны

В субботу, 29 июля, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Сил специальных операций ВСУ. Это самая молодая составляющая украинской армии. Воины ССО способны выполнять сверхсложные задачи, в том числе и в тылу врага.

Что известно об этом роде войск и операциях с его участием во время полномасштабной войны – далее в материале.

Силы специальных операций – что это за войска

Силы специальных операций являются отдельным родом войск Вооруженных сил Украины.

В их состав входят отряды специального назначения, подразделения информационно-психологических спецопераций, движения сопротивления и обеспечения. ССО считаются одной из наиболее действенных структур Вооруженных сил Украины.

На официальном сайте ССО отмечается, что это “военная элита государства”. Сами военнослужащие называют себя “стальными”.

В состав подразделений ССО входят хорошо обученные и мотивированные военные, выполняющие задачи повышенной сложности на суше и воде, на временно оккупированных территориях, диверсии в тылу врага, проводят аэроразведку в воздухе.

Из-за специфики работы ССО подробности боевых операций обычно не озвучиваются. Фамилии и даже позывные военных держатся в тайне. Их лица на фото и видеозаписях закрыты.

История создания ССО в Украине

История создания Сил специальных операций в нашем государстве начинается еще в 2007 году. Тогда, по решению Министерства обороны, в Генеральном штабе появилось Управление ССО. Разрабатывалась концепция развития сил ССО, проводились учения с американскими специалистами.

В 2011-2012 годах инициатива сошла на нет, однако получила новый импульс после вторжения войск РФ на Донбасс и оккупации Крыма.

В мае 2016 года в Украине прошел первый выпуск 29 инструкторов учебно-тренировочного центра ССО. Они проходили обучение в рамках программы Объединенной многонациональной группы (США, Литва, Латвия, Эстония).

А в июне того же года Верховная Рада официально поддержала создание ССО. Принятым законом предполагалось появление отдельного рода войск – Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

В июле 2016 года президентским указом №311 был учрежден День Сил спецопераций ВСУ, который с тех пор отмечают ежегодно 29 июля.

Стоит отметить, что 29 июля является одним из наиболее трагических дней в истории спецназовцев. В этот день в 2014 году в районе населенного пункта Латышево (недалеко от Снежного Донецкой области) во время боя с оккупантами героически погибли десять спецназовцев из Кропивницкого. Воины проводили операцию по поиску и спасению украинских летчиков-штурмовиков, сбитых российскими средствами ПВО, однако попали в засаду.

О расположении военных доложил врагу местный житель-предатель.

Командующий, задачи и жесткий отбор в ССО

В начале полномасштабного вторжения РФ Силами специальных операций командовал генерал-майор Григорий Галаган. В июле прошлого года президент Владимир Зеленский осуществил кадровые перестановки и перевел Галагана в СБУ.

А новым командующим ССО стал бригадный генерал Виктор Хоренко.

Силы спецопераций определили своим кредо “превосходство качества над количеством”.

Среди задач ССО:

осуществление операций в ходе правового режима военного и чрезвычайного положения;

военные информационно-психологические операции;

организация и поддержка действий движения сопротивления;

обеспечение безопасности морского судоходства Украины;

защита жизни граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, обеспечение их безопасности и эвакуация;

участие в борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков;

борьба с терроризмом и пиратством;

международное военное сотрудничество.

Сведения о личном составе ССО, а также о лицах, сотрудничающих или ранее сотрудничавших со спецназовцами, являются государственной тайной.

Требования отбора на курс спецназовцев чрезвычайно высокие, поэтому только 10% кандидатов проходят его до конца.

– Спецназовцев обучают быть разведчиком, участвовать в рейдах в тыл врага, подпольной работе за линией фронта и создании агентурной сети, поиске и эвакуации пленных или заложников, антитеррористической деятельности и оказании медицинской помощи, — отмечается на сайте ССО.

Поэтому в новые подразделения могут попасть только высокомотивированные, опытные и стрессоустойчивые воины.

На отборочном этапе курса кандидаты в течение трех недель живут в палатках на полигоне без каких-либо средств связи с внешним миром. Передвигаться по лагерю разрешено только перебежками, а за нарушение предусмотрено наказание. Каждый день кандидаты проходят тяжелые физические нагрузки, которые выдерживают не все. Некоторые не проходят психологический отбор.

Те, кто смог преодолеть первый этап, осваивают пять специализаций: командир, инженер, специалист по вооружению, медик или связист. Все они взаимозаменяемы, то есть все спецназовцы должны обладать знаниями по основам медицины или минированию.

Особенностью тренировочного курса в ССО является наличие специального колокола. Чтобы добровольно покинуть курс, кандидат должен обязательно ударить в него.

Как объясняют в ССО, “колокол на плацу – символ слабой воли, психологической неготовности и поражения перед самим собой”. По оценке ССО, 90% кандидатов бьют в колокол, не доходя до конца курса.

Интересно, что недавно квалификационный отбор в ССО (Q-курс) прошла первая женщина-военнослужащая, фамилия которой не озвучивается.

Стальные волки: эмблема и девиз

Эмблемой ССО является изображение шагающего волка серебряного цвета, подпоясанного золотым боевым поясом-наузом, на фоне венка из лавровых листьев. Снизу находится двузуб – княжеский знак Святослава Храброго.

А под венком расположен девиз Иду на вы! Это легендарное изречение князя киевского Святослава Храброго теперь является лозунгом Сил спецопераций.

Образ волка как эмблемы ССО избрали, в частности, на основании украинских легенд и преданий о казаках-характерниках, способных превращаться в животных (в частности, в волков).

Следует отметить, что Силы спецопераций пытаются возрождать военные традиции предков и учреждать новые. Например, в мае 2021 года разведчики 3-го отдельного полка спецназначения присягали на верность Украине в Холодном Яру (Черкасская область) – историческом месте для украинской освободительной борьбы.

Именно в Холодном Яру украинские воины в разное время освящали оружие и получали благословение на борьбу с врагом.

Движение сопротивления

Именно на Силы спецопераций возложена ключевая роль в организации, подготовке, поддержке и осуществлении сопротивления. Это предусматривает принятый в 2021 году Закон Об основах национального сопротивления.

Во время полномасштабной войны в Украине действует разветвленная система движения сопротивления. В нее входят подготовленные отряды “партизан”, которых привлекают к операциям против войск РФ.

Они могут проводить разведку, диверсии, собирать и передавать ВСУ необходимые данные и координаты, находясь в тылу врага – на временно оккупированных территориях.

Силы спецопераций создали Центр национального сопротивления. Его цель – обучение, координация и масштабирование движения сопротивления.

Операции во время полномасштабной войны

Деятельность ССО обычно засекречена. Детали спецопераций озвучиваются редко и не сразу после их проведения.

Однако информация о некоторых смелых и победных операциях спецназовцев все же была обнародована. Факты ICTV собрали некоторые из них:

1. Оборона аэродрома Гостомеля

Воины ССО одними из первых приняли на себя удары войск РФ 24 февраля 2022 года.

Они, в частности, были задействованы в обороне аэродрома Гостомеля в первые дни вторжения. Военные получили информацию, что должен прилететь российский военно-транспортный самолет Ил-76, чтобы высадить десант в Гостомеле.

В первом же бою они из ПЗРК сбили три вражеских вертолета – два Ка-52 и Ми-8, ликвидировали живую силу, которая успела высадиться, и одновременно отражали атаки вражеских ДРГ.

Таким образом, военные отбили первые волны атак оккупантов и выиграли время, чтобы к Гостомелю подошли наши силы. Параллельно бойцы Нацгвардии из минометов повредили взлетную полосу аэродрома.

– Прилетел не Ил-76, а очень много вертолетов. Мы немного не были готовы, но все равно максимально выполнили задание… Я думаю, что это очень сильно их (войска РФ, — Ред.) деморализовало: они не были готовы, что им будут давать такой сильный отпор. Они планировали просто зайти, высадиться, занять позиции, окопаться и оттуда двигаться дальше, — отметил военный ССО, участвовавший в этих боях.

Если бы РФ тогда смогла захватить Гостомельский аэродром и высадить большой десант с бронетехникой, то все эти силы дальше пошли бы на Киев, чтобы оккупировать его.

2. Оборона аэропорта Николаева

Эта страница из жизни ССО в течение месяцев была малоизвестна. В начале вторжения, когда войска РФ пытались захватить николаевский аэропорт, на их пути стали воины ССО.

Вместе с бойцами территориальной обороны и Нацполиции они не просто удержали аэродром, но и отбросили превосходящие силы врага, нанеся ему немалые потери.

Сначала бойцы ССО провели зачистку помещений, заняли башню и крышу здания аэропорта. А враг занял позиции, чтобы наступать на нашу пехоту. В это время ССО совершили маневр и вышли в тыл оккупантов, что стало для них неожиданностью.

Вся операция заняла не больше суток. Потерь у ССО не было.

Выйдя в район аэропорта, враг мог бы окружить Николаев с севера. И единственным путем обеспечения города оставался бы мост в направлении Одессы. Поэтому операция по обороне аэропорта была очень важной.

3. Битва за Мощун

В обороне Киевской области определяющими считаются бои, которые шли вокруг села Мощун в марте 2022 года.

Воины ССО там отчаянно сдерживали врага, постоянно наносили удары по вражеской технике и понтонным мостам.

Таким образом бойцы вместе с другими подразделениями помешали планам оккупантов открыть еще один путь наступления на Киев.

4. Операция на острове Змеиный

Бойцы ССО входили в группу украинских войск, которые освобождали от оккупантов остров Змеиный в Черном море.

Ночью 7 июля – уже после того, как с острова сбежали войска РФ, туда на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского Центра ССО Украины. Они обследовали прибрежную зону на наличие мин, после чего подали сигнал лодкам основной группы для продолжения операции.

Первыми на остров вышли инженеры, расчищавшие проход от минных заграждений и ловушек оккупантов. В дальнейшем военные осмотрели территорию, покинутую врагом технику и установили флаги Украины в разных частях острова.

Выполнив задание, группа украинских воинов невредимой вернулась на базу.

5. Деоккупация Херсона

Спецназовцы ССО одними из первых вошли в Херсон 11 ноября 2022 года.

Во время многонедельной операции по деоккупации правобережья Херсонской области бойцы не только освобождали в боях населенные пункты, но и занимались работой с партизанами на временно оккупированных территориях.

Местные жители встречали воинов с цветами и слезами счастья.

6. Молниеносная операция в Харьковской области

В составе Сил обороны Украины военные ССО участвовали в молниеносном освобождении территорий Харьковской области.

Во время контрнаступления в сентябре 2022 года удалось деоккупировать почти всю территорию региона. Войска РФ не ожидали активных действий украинской армии на этом направлении, а потому их оборона очень быстро посыпалась.

Во время освобождения Харьковской области были уничтожены и захвачены десятки единиц военной техники РФ стоимостью около $700 млн.

7. Город непокоренных Бахмут

Силы спецопераций защищают одну из самых горячих точек фронта – город Бахмут. На позиции неоднократно приезжал командующий ССО Виктор Хоренко.

На этом направлении войска РФ применяли против наших бойцов все виды оружия, включая фосфорные боеприпасы, бросали в бесконечные штурмы бывших заключенных и наемников ЧВК Вагнера.

Тем не менее, украинские воины титаническими усилиями не только смогли удержать позиции в районе города-крепости Бахмут, но и перейти к наступательной операции. Жестокие бои идут за каждый метр земли.

В настоящее время ВСУ удалось существенно продвинуться на северном и южном флангах Бахмута и занять господствующие высоты.

8. Пять сотен спасенных людей во время одной операции

Боевые пловцы 73-го отдельного центра ССО Украины по воде эвакуировали мирных людей из-под носа у врага. В ходе одной из операций они спасли от оккупации около 500 человек.

Среди них были пожилые люди и много маленьких детей. Направление этой спецоперации не раскрывается.

– Один из прибрежных участков нашего побережья. Люди из окрестных сел собрались в одном месте, и противник располагал информацией об этом. Поэтому нужно было очень быстро их оттуда забрать. Мы, имея плавсредства, подошли к этому побережью. Пожилые люди, даже на костылях, маленькие дети – мы всех погрузили на лодки. Они были перегружены, но мы понемногу, осторожно отошли и смогли забрать до 500 человек, — рассказал военный-участник операции.

9. Операции на Днепре

В Херсонской области есть каскад островов между левым и правым берегами Днепра. Это своеобразная “серая зона”, окруженная водой со всех сторон.

Как отмечали в Генеральном штабе ВСУ, она стала местом, где в течение нескольких месяцев украинские воины и путинские солдаты вели “тихую войну” за превосходство на Днепре.

Враг пытался производить разведку, минировать территории и обустраивать позиции. Однако воины морского центра ССО не давали оккупантам закрепиться в этой зоне.

Репортаж о спецоперации снимали еще зимой, но из соображений безопасности детали обнародовали только недавно.

Кроме того, несколько недель тому назад ССО показали, как уничтожали российских захватчиков на одном из островов Днепра. Спецназовцы обнаружили там вражеские позиции и “неизвестный предмет”, существенно мешавший работе средств воздушной разведки.

После детальной планировки спецоперации воины 73 морского центра ССО отправились к острову на двух лодках и штурмовали позиции оккупантов. Удалось уничтожить вражескую лодку и пятерых российских солдат.

10. Освобождение села Старомайорское

Одна из последних успешных операций Сил обороны Украины, в которой приняли участие и бойцы ССО, – это освобождение села Старомайорское Донецкой области.

Населенный пункт относится к Бердянскому направлению – одному из тех, где сейчас происходит контрнаступательная операция ВСУ. Село расположено в нескольких километрах от административной границы с Запорожской областью.

В ходе операции воины 3-го отдельного полка спецназначения захватили вражескую позицию в Старомайорском и взяли в плен солдат из 247-го парашютно-десантного полка РФ. А в телефоне одного из ликвидированных оккупантов был найден список, в котором фиксировались значительные потери этого подразделения.

Таким образом, Силы спецопераций ВСУ – это непокоренные, мужественные воины, которые защищают родную землю в наиболее ожесточенных и сложных боях, разрушая замыслы и планы оккупантов.

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