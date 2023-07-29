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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Такого в мире не умеет никто: Резников заявил, что опыт ССО хотят изучать в НАТО

Резніков
Фото: Минобороны

В странах НАТО хотят изучать опыт военнослужащих Сил спецопераций ВСУ, полученный в условиях войны.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников по случаю профессионального праздника спецназовцев – Дня ССО.

Он рассказал, что на встречах министров обороны государств-союзников из “клуба Рамштайн” всегда присутствуют ветераны Сил спецопераций. В частности, из Великобритании, США и Нидерландов.

По словам Резникова, они передают приветствия украинским коллегам из ССО и выступают за выделение дополнительной помощи.

– Британцы, наверное, номер один в поддержке ССО… Британские инструкторы говорят: После победы Украины мы у ваших инструкторов будем учиться, ведь то, что уже умеют ваши ребята, в мире не умеет никто! – подчеркнул Резников.

Он напомнил, что НАТО было создано 74 года тому назад, чтобы сдерживать агрессию российской империи, которая в то время называлась Советским Союзом. Министр отметил, что сегодня в военном блоке начали осознавать, что Украина – “единственная страна в мире, имеющая реальный боевой опыт, как бить россиян”.

Глава Минобороны добавил, что о большинстве операций украинских ССО мир узнает только после победы Украины в войне. Однако все украинцы ощущают их искусную работу.

Как известно, 29 июля украинские спецназовцы отмечают профессиональный праздник – День Сил специальных операций ВСУ.

По этому случаю президент Владимир Зеленский посетил их позиции на Бахмутском направлении в Донецкой области, в частности, побывал в командном пункте тактических групп ССО в Часовом Яру.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, ВСУ, Алексей Резников
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