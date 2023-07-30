75 ракет и около 100 БПЛА: за неделю Россия потратила на удары по Одесской области более $280 млн

За период с 18 по 24 июля российская армия выпустила в сторону Одесской области ракет и беспилотников на сумму более $280 млн.

Об этом сообщило издание Forbes.

Отмечается, что за семь дней РФ выпустила по Одесской области не менее 75 ракет и около 100 БПЛА.

— Общая их стоимость — более $280 млн. В результате ракетных ударов было уничтожено более 460 000 т зерна и несколько зерновых терминалов. Десятки людей получили ранения, — говорится в статье.

После одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия перешла к тактике массированных ракетных ударов по украинским портам.

Так, в ночь на 24 июля войска РФ атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 портовую инфраструктуру Дуная.

Силам ПВО удалось уничтожить три дрона. Однако зафиксированы попадания, в результате которых был разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов.

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