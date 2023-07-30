Атака дронов на Москва-Сити: что известно, реакция Украины и чем это грозит России

Москву атаковали неизвестные беспилотники. Что известно об ударе, реакция Украины и мнения экспертов — читайте в материале Фактов ICTV.

Что произошло

30 июля, в День Военно-морского флота РФ, Москву и Подмосковье якобы атаковали беспилотники. Взрывы произошли в одной из башен БЦ Москва-Сити, где размещены сразу три российских министерства – Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи. На здание, якобы потеряв управление из-за подавления средствами радиоэлектронной борьбы, упали два беспилотника.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что фасады на двух офисных башнях Сити имеют незначительные повреждения.

Еще один беспилотник противовоздушная оборона уничтожила в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области.

Российские СМИ показали фото изнутри офиса Минцифры РФ в бизнес-центре Москва-Сити, который подвергся разрушениям во время ночной атаки.

На них видно, что в офисе российского министерства повылетали окна, разрушены внутренние перегородки, а внутри все перевернуто.

Атака беспилотников на Москву 30 июля стала уже третьей за неделю.

Реакция Украины

В Минобороны РФ обвинили Украину, однако не спешат рассказывать о ночных взрывах в Москве в новостях по телевидению. Со своей стороны ни Генштаб Украины, ни Офис президента атаку беспилотников не комментирует.

В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что после регулярных взрывов в РФ говорить о “спокойствии в российской глубинке” не приходится.

– Разве это впервые такое? В России всегда что-то летает, и в Москве в частности. Тех, кто говорил, что их война “не касается, уже касается, – заметил Юрий Игнат.

Что говорят эксперты

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что после ударов беспилотников по комплексу Москва-Сити слабость президента РФ Владимира Путина почувствовали даже российские элиты.

– То, что российская ПВО пропустила такой удар, продемонстрировало слабость и армейской системы, и Путина лично. Потому что вся военная система ассоциируется с Путиным. Россияне в очередной раз почувствовали слабость Путина. И самое главное, что это почувствовали и российские элиты, – говорит он.

Эксперт предполагает, что уже в ближайшие месяцы в России могут усилиться внутренние недовольства, а возможно даже образуются оппозиционные группы, которые будут бороться друг с другом.

Волонтер Сергей Притула написал в Facebook, что “дальше будет, это только пристрелка”.

— Мы понятия не имеем, что же может летать в Москву! И уверяем, что вы, кто донатил на месть, здесь гарантированно не причастны. Дальше будет, это только пристрелка, — говорит он.

Фото: RTVI

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