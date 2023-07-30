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Илья Нежигай, редактор ленты

Почти приблизились ко второй линии обороны: эксперт оценил продвижение ВСУ на юге

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты будут иметь проблемы в районе фронта в Запорожской области, поскольку Силы обороны продвигаются и занимают тактические высоты.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, Силы обороны продолжают продвижение в Запорожской области, а российская армия не может удерживать оборонительные позиции.

— На сегодня мы можем говорить о клине, который убит между Роботиным и Вербовым, это очень важно, потому что это говорит о фактическом приближении ко второй линии обороны почти вплотную, — сказал он.

Эксперт говорит, что в районе Великой Новоселки, где находится административная граница Донецкой и Запорожской областей, освобождение Старомайорского приведет к “плохим” последствиям в соседнем населенном пункте Старомлиновка, поскольку открывается возможность для Сил обороны выровнять фланги.

— Также Силы обороны продвигаются по флангам, и продвижение позволяет занимать все больше господствующих высот. И фактически это будет иметь тот же эффект, который мы увидели у Бахмута — после того, как Силы обороны взяли под свой контроль господствующие высоты в районе Клещеевки, сразу посыпалась оборона у россиян, — сказал Коваленко.

Относительно левого берега Херсонской области, эксперт говорит, что здесь война происходит благодаря средствам артиллерии. Впрочем украинские Силы специальных операций имеют возможность проводить различные операции на левобережье.

— Но говорить о том, что там сейчас началось какое-то наступление — нет, пока об этом рано говорить, происходит именно обычный процесс уничтожения позиций оккупантов, — добавил Коваленко.

О продвижении украинских Сил обороны сообщала и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, на Востоке и Юге ВСУ имеют успехи, а местами есть постепенные, но уверенные продвижения войск Украины.

Война в Украине, ВСУ, Александр Коваленко
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