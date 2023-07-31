”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка

В Киеве водитель дорогой машины заблокировал движение скорой, которая везла 2-летнего ребенка в реанимацию.

— Двигаясь с включенными маячками и специальным звуковым сигналом, медики как раз транспортировали в больницу 2-летнего ребенка. Водителю не понравилось, как в крайней левой полосе спешит спецтранспорт, поэтому он “подрезал” авто и остановил движение СМП, — сообщает ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Отмечается, что только после уговоров медиков, нарушитель разблокировал проезд карете СМП.

Соответствующее видео сегодня появилось в соцсетях. В полиции его также заметили.

В итоге мужчину задержали. Это событие квалифицируют как хулиганство по ст. 296 УК Украины. Водителю грозит до 5 лет заключения.

Источник : Нацполиция

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