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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Саудовской Аравии до конца года пройдет саммит относительно формулы мира — Ермак

В Саудовской Аравии до конца года пройдет саммит относительно формулы мира — Ермак

Для реализации формулы мира президента Владимира Зеленского применяется трехфазная структура.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что первая фаза заключается во встрече с послами, аккредитованными в Украине, по каждому пункту формулы мира. Вторая фаза — это инициирование встречи советников по нацбезопасности с целью поиска оптимальных механизмов реализации формулы мира.

— Третьей фазой согласования формулы мира станет учредительный Глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года, — сказал Ермак и добавил, что сейчас идет подготовка встречи советников лидеров государств по реализации формулы мира.

Данный саммит вскоре состоится в Саудовской Аравии.

Он напомнил, что первая подобная встреча в таком формате состоялась в июне в Копенгагене.

— Сейчас интенсивно работаем над тем, чтобы привлечь к переговорам в Саудовской Аравии максимальное количество партнеров из стран Запада и Глобального Юга. Во время встречи, которую готовим, мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах формулы мира, внедрение которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире, — сообщил он.

Фото: Андрей Ермак

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