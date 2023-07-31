Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
FIE приостановила дисквалификацию Харлан, она продолжит выступать на чемпионате мира
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Гуменюку 2 года передавали основу для взрывчатки под видом лекарств — ГБР

вибух у Шевченківському райсуді Києва
Фото: УНИАН

Экс-боец батальона Сич Игорь Гуменюк, который устроил взрыв в Шевченковском райсуде Киева, находясь под стражей, два года готовил взрывчатку для побега.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона Єдині новини.

— Оказалось, что подозреваемому, когда тот находился в Киевском СИЗО, в течение двух лет небольшими порциями передавали под видом лекарств вещества, которые стали основой к тому, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал в Шевченковский суд, — сказала пресс-секретарь.

По словам Сапьян, Гуменюк готовил побег длительное время и кустарно смог изготовить так называемый пояс шахида, а также несколько самодельных взрывных устройств.

Следствие предполагает, добавила спикер, что он планировал взорвать взрывчатку в помещении суда и сбежать, пользуясь паникой.

Сейчас следователи ГБР объявили о подозрении пятерым правоохранителям, из-за служебной халатности которых, согласно следствию, погиб Гуменюк, который успел ранить взрывными устройствами несколько полицейских.

Что известно о взрыве в суде

5 июля в здании Шевченковского районного суда Киева произошел взрыв. Известно, что взрыв устроил обвиняемый в теракте 2015 года Игорь Гуменюк.

Позже стало известно, что в результате взрыва он погиб, а двое спецназовцев получили ранения.

Гуменюка обвиняли в теракте под Верховной Радой, который произошел еще в августе 2015 года. 5 июля суд должен был продлить ему меру пресечения, подсудимый находился в СИЗО.

Обстоятельства и причины происшествия изучают в Государственном бюро расследований.

Взрыв, ГБР, Київ, Суд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
СБУ заблокировала еще три схемы нелегального выезда уклонистов за пределы Украины
СБУ
ГБР вручило подозрение предпринимателю, который обманул воинскую часть на 7 млн гривен
ДБР
Россияне из Града обстреляли Херсон, есть погибший и раненые
обстріл Херсону
Центр Донецка попал под обстрел: горят автомобили
обстріл Донецька
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: вспыхнул пожар, есть раненый
ракетний удар по Харкову
Видео
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке

Факты ICTV нашли азовцев, которые в ночь теракта в Оленовке находились в бараке. В годовщину трагедии они рассказали, какой ужас пережили.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.07.2023)
Гуменюку 2 года передавали основу для взрывчатки под видом лекарств — ГБР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.07.2023)
Гуменюку 2 года передавали основу для взрывчатки под видом лекарств — ГБР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.07.2023)
Гуменюку 2 года передавали основу для взрывчатки под видом лекарств — ГБР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (30.07.2023)
Гуменюку 2 года передавали основу для взрывчатки под видом лекарств — ГБР
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь