Гуменюку 2 года передавали основу для взрывчатки под видом лекарств — ГБР

Экс-боец батальона Сич Игорь Гуменюк, который устроил взрыв в Шевченковском райсуде Киева, находясь под стражей, два года готовил взрывчатку для побега.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона Єдині новини.

— Оказалось, что подозреваемому, когда тот находился в Киевском СИЗО, в течение двух лет небольшими порциями передавали под видом лекарств вещества, которые стали основой к тому, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал в Шевченковский суд, — сказала пресс-секретарь.

По словам Сапьян, Гуменюк готовил побег длительное время и кустарно смог изготовить так называемый пояс шахида, а также несколько самодельных взрывных устройств.

Следствие предполагает, добавила спикер, что он планировал взорвать взрывчатку в помещении суда и сбежать, пользуясь паникой.

Сейчас следователи ГБР объявили о подозрении пятерым правоохранителям, из-за служебной халатности которых, согласно следствию, погиб Гуменюк, который успел ранить взрывными устройствами несколько полицейских.

Что известно о взрыве в суде

5 июля в здании Шевченковского районного суда Киева произошел взрыв. Известно, что взрыв устроил обвиняемый в теракте 2015 года Игорь Гуменюк.

Позже стало известно, что в результате взрыва он погиб, а двое спецназовцев получили ранения.

Гуменюка обвиняли в теракте под Верховной Радой, который произошел еще в августе 2015 года. 5 июля суд должен был продлить ему меру пресечения, подсудимый находился в СИЗО.

Обстоятельства и причины происшествия изучают в Государственном бюро расследований.

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