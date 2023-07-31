Нельзя допустить триумфа людоедов: Подоляк о заявлении Италии относительно политического окончания войны

Министр обороны Италии Гуидо Крозето заявил о возможности политического, а не военного окончания войны в Украине из-за якобы “тупика” на фронте. В Офисе президента уже отреагировали на это.

Об этом пишет Corriere della Sera и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

— Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Российские окопы затрудняют наступательные действия. Поэтому может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта, — сказал Крозето.

В ответ на такое заявление в Офисе президента отметили, что министр действительно прав, когда говорит о необходимости принятия “политического решения”.

— Это решение очень простое и известное: 1. Решение о разблокировании предоставления Украине авиации, включая самолеты F-16. 2. Решение о разблокировании передачи дальнобойных ракет. 3. Решение об увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО, — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что оккупанты должны быть выбиты с территории Украины военным путем, а российское вторжение — потерпеть фиаско.

— Любой другой “политический” результат станет крахом системы глобального порядка безопасности и триумфом кровавых людоедов по всему миру, — резюмировал представитель ОП.

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