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Украина
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Превышают скорость любого морского судна. CNN побывала на базе украинских морских дронов

Превышают скорость любого морского судна. CNN побывала на базе украинских морских дронов

Журналисты CNN получили доступ к секретной военной базе, где проходят испытания украинские морские дроны.

Указано, что база расположена на берегу озера.

Морской дрон имеет серый, гладкий корпус, его длина достигает чуть более пяти метров, а узкая форма напоминает широкое каноэ.

— Эти военно-морские беспилотники, которые никогда раньше не показывали журналистам, все чаще позволяют украинцам атаковать россиян в Черном море и на Крымском полуострове и вести наблюдение за ними, — пишет CNN.

Пилот морского беспилотника, который представился Акулой, показал журналистам изготовленный на заказ многоэкранный пульт управления дроном — по сути сложный игровой центр с рычагами, джойстиками, монитором и кнопками с крышками над переключателями, чтобы их нельзя было случайно нажать, с наклейками вроде “взрыв”.

По словам разработчика, который пожелал оставить свое имя анонимным, работа над морскими дронами началась только после начала полномасштабного вторжения РФ.

— У нас было не очень много сил, чтобы противостоять морской державе — России. И нам нужно было разработать что-то свое, — сказал он.

Последние версии беспилотников, замеченные CNN, весят до 1 000 кг, имеют взрывную нагрузку до 300 кг, дальность полета 800 км и максимальную скорость 80 км/ч.

Источники в оборонном ведомстве Украины подтвердили CNN, что морские беспилотники были задействованы по меньшей мере в двух недавних атаках: на Крымский мост в июле этого года и порт Севастополя в октябре прошлого года.

— Эти дроны — полностью украинское производство. Они спроектированы и испытаны здесь. Это собственное производство корпусов, электроники и программного обеспечения. В Украине находится более 50% производства оборудования, — отметил разработчик.

Он также добавил, что россиянам трудно обнаружить и попасть в такой маленький дрон.

— Скорость этих беспилотников превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе в настоящее время, — отметил разработчик.

CNN указывает, что скорость и трудности обнаружения могут в определенной степени объяснить, как дроны, атаковавшие мост, незаметно прошли Черное море к мосту в темноте.

Разработчик морских дронов считает, что может пройти от 5 до 10 лет или больше, прежде чем россияне смогут эффективно противостоять этому типу оборудования.

Ранее вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что по сравнению с прошлым годом производство некоторых категорий беспилотников в Украине выросло в 100 раз.

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Фото: U24

Источник: CNN
Дрони, Украина, Черное море
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