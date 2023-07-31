Налоги для ФЛП, кредиты на жилье и новые правила для ВПЛ: что изменится с 1 августа

С 1 августа в Украине произойдет ряд важных изменений в разных сферах. Речь идет, в частности, о налогах для ФЛП, выплатах помощи внутренним переселенцам, льготных кредитах на жилье, новых правилах пополнения банковских карточек.

К каким изменениям готовиться украинцам в последний месяц лета – далее в материале.

Отмена 2% налога для ФЛП

С 1 августа отменяется 2% единый налог для физических лиц-предпринимателей (ФЛП):

Плательщики смогут в заявлении указать, на какую систему налогообложения хотят перейти. Без такого заявления предпринимателя автоматически переведут на систему, на которой тот находился до введения 2% льготного налога.

Новосозданные ФЛП, которые после регистрации избрали 2% единого налога, автоматически будут считаться плательщиками налога третьей группы (ставка 5%).

Тем, кто в этом году перешел с 2% единого налога на общую систему налогообложения, предоставят право повторно в 2023 году перейти на упрощенную систему по собственному выбору.

Кроме того, с 1 августа частично отменят мораторий на налоговые проверки. Это касается только подакцизных товаров (табак, алкоголь, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

А с 1 октября вернут ответственность за нарушения в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО).

Для прифронтовых территорий сохранилось право добровольной уплаты единого налога и ЕСВ.

Изменения для ВПЛ

С 1 августа части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанут платить помощь на проживание от государства. Речь идет о гражданах, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней без обоснованных, документально подтвержденных причин (обоснованными причинами считаются служебная командировка, стажировка, лечение, реабилитация, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка);

фактически вернулись на свое место жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы;

осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины.

Для всех остальных ВПЛ, которые сейчас получают помощь, с 1 августа ее автоматически продлят еще на шесть месяцев – до конца января 2024 года:

для лиц с инвалидностью и детей – в размере 3 тыс. грн. в месяц;

для других лиц – 2 тыс. грн.

Новым получателям помощи, начиная с 1 августа, ее также будут назначать на шесть месяцев.

А с 1 сентября право на выплаты потеряет еще часть граждан. К примеру, те, кто приобрел автомобиль, которому менее 5 лет, или недвижимость на сумму свыше 100 тыс. грн; имеют на депозитном банковском счете более 100 тыс. грн; покупали иностранную валюту или банковские металлы на сумму свыше 100 тыс. грн; имеют в собственности жилье на неоккупированных территориях, где не ведутся боевые действия.

В Кабмине запланировали верификацию выплат для ВПЛ, чтобы помощь получали только те граждане, которые действительно в ней нуждаются.

Выплаты ко Дню Независимости

Украинские ветераны и граждане, у которых есть особые заслуги перед Родиной, к 24 августа – Дню Независимости Украины – получат от государства разовую денежную выплату.

Речь идет о сумме от 450 до 3,1 тыс. грн.

Размер разовой выплаты определен отдельно для нескольких категорий граждан:

Для лиц с инвалидностью в результате войны и бывших малолетних узников концлагерей, гетто (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет и которые были признаны лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья): I группа – 3 100 грн; II группа – 2 900 грн; III группа – 2 700 грн.

Для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто (которым на тот момент не исполнилось 18 лет), для детей, родившихся в местах принудительного содержания их родителей – 1 000 грн.

Для граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной – 3 100 грн.

Для членов семей погибших/умерших ветеранов войны, жен или мужей умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жен/мужей умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью – 650 грн.

Для членов семей погибших/умерших защитников и защитниц Украины – 1 000 грн.

Для участников войны и бывших узников концлагерей (гетто, других мест принудительного содержания), граждан, насильно вывезенных на принудительные работы, для детей партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

Продление военного положения и мобилизации

С 18 августа в Украине будет продлено военное положение и всеобщая мобилизация еще на 90 суток – до 15 ноября 2023 года.

Соответствующие указы президента недавно утвердила Верховная Рада. Это уже восьмая пролонгация военного положения и мобилизации с начала полномасштабной войны.

Изменения для военных: перевод срочников в мобилизованные

С 1 августа вступит в силу норма, согласно которой военнослужащие срочной службы по их желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.

Речь идет о срочниках:

срок военной службы которых истек во время военного положения, но он продлен сверх установленных сроков;

которые во время военного положения отслужили не менее шести месяцев.

Как известно, во время военного положения призыв на срочную военную службу в Украине не проводится. Согласно законодательству, срочники, у которых истек срок службы в этот период, остаются в армии (их военная служба продлена сверх установленных сроков).

Теперь им дают право выбора: оставаться на срочной службе или перейти на военную службу по мобилизации.

В Украине ранее определили размеры дополнительных выплат, которые военнослужащие получат и в августе:

от 30 тыс. до 100 тыс. грн ежемесячно – военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях и выполняют другие боевые (специальные) задачи;

по 100 тыс. грн ежемесячно раненым, находящимся на стационарном лечении, пленным, пропавшим без вести, интернированным;

100 тыс. грн – военным, погибшим, защищая Украину (за месяц, в котором воин погиб/умер);

6 тыс. грн ежемесячно – военнослужащим срочной военной службы;

2 350 грн ежемесячно – курсантам;

от 15 тыс. до 30 тыс. грн ежемесячно – военным, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях, центрах, подразделениях.

Кабинет министров должен был определить четкие условия и порядок начисления этих выплат до конца июля.

Новые правила пополнения банковских карточек

С 1 августа в Украине начнет действовать новый алгоритм для внесения наличных через терминалы самообслуживания. Речь идет об операциях по пополнению банковских карточек.

Теперь при внесении наличных через терминал для их зачисления на счет нужно будет ввести и верифицировать свой номер мобильного телефона.

Процедура предусматривает несколько шагов:

необходимо ввести номер мобильного телефона на экране терминала;

на этот номер поступит одноразовый пароль (через смс-сообщение или телефонный звонок);

его следует ввести на экране терминала, что подтвердит согласие на выполнение платежной операции;

после этого можно получить квитанцию.

Новые требования не распространяются на такие платежи через терминалы, как:

оплата за коммунальные услуги, квартплату, стационарную телефонную связь, телевидение, интернет, охрану;

оплата билетов на поезда (в том числе пригородные);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая электронные билеты);

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение карточек (проездных и транспортных) для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата в бюджет налогов, штрафов, сборов, административных услуг и других платежей.

Кредиты на жилье под 7%

С 1 августа стартует новый этап программы доступного ипотечного кредитования єОселя.

Кредит на жилье будут давать под 7% годовых. Подать заявку смогут:

ветераны войны и члены их семей;

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

внутренние переселенцы (ВПЛ);

другие граждане Украины, не имеющие собственного жилья, или в собственности которых – менее 52,5 кв. м для семьи из одного человека и дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи (за исключением жилья на временно оккупированных территориях).

Для таких людей будет действовать льготная годовая ставка 7% (в гривне). Первый взнос – от 20%. Кредиты будут предоставляться на срок до 20 лет.

Приобрести можно будет квартиру в доме, который строится, или не старше трех лет на момент заключения договора.

С 1 августа начинается прием заявлений на ипотеку через приложение Дія.

Программа єОселя работает с октября 2022 года. На первом этапе доступные кредиты под 3% получали военные, правоохранители, учителя, медики и ученые. Для этих категорий граждан такая возможность сохраняется.

Заявления на компенсацию за уничтоженное жилье

С 15 августа должно стартовать рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное во время войны жилье.

Владельцы разрушенного жилья смогут подать заявление в электронной форме через приложение Дія. Кабмин рекомендовал местным властям обеспечить их рассмотрение с 15 августа.

Это будет вторая очередь государственной программы єВідновлення. Владельцы уничтоженного жилья получат:

средства для строительства дома усадебного типа, садового или дачного дома;

жилищные сертификаты для покупки квартиры или частного дома в любом населенном пункте.

Человек сам будет выбирать, где хочет приобрести жилье, сможет сделать это как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, или инвестировать в строительство новой квартиры.

До сих пор средства на быстрый ремонт (до 200 тыс. грн) получали владельцы поврежденного жилья, а не разрушенного.

Кабмин также работает над механизмом компенсации для граждан, которые отремонтировали поврежденное жилье за свой счет.

Что будет с тарифами

В Украине во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения запрещено повышать тарифы на распределение природного газа, отопление и горячую воду.

• Газ

Компания Нафтогаз Украины продлила действие тарифного плана Фиксированный для бытовых потребителей до 1 мая 2024 года. Ее клиенты (более 90% всех потребителей) в августе и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр.

Другие газоснабжающие компании также продлили до 1 мая годовые тарифные предложения: кубометр “голубого топлива” стоит от 7,70 до 9,99 грн.

• Электричество

Стоимость электроэнергии для населения в начале лета выросла до 2,64 грн за кВт. Такой же она будет и в августе.

Новый тариф для бытовых потребителей будет действовать, по меньшей мере, до конца 2023 года.

Чтобы платить меньше, можно перейти на зонные тарифы, установив специальный счетчик. Речь идет об отдельных тарифах на электричество для дневных и ночных периодов суток.

• Водоснабжение

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод должны были вырасти еще с 1 июля в среднем на 32%. Их повысили для 34 водоканалов.

Впрочем, повышения не произошло: после призыва правительства и критики президента НКРЭКУ отменила решение.

Так что с 1 августа тарифы на водоснабжение и водоотвод для украинцев расти не будут.

В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг анонсировали консультации с Кабинетом министров для “наработки справедливого социального решения”.

Изменятся ли пенсии с 1 августа

В августе не предусмотрены новые индексации пенсий.

В этом году было уже три этапа повышения пенсионных выплат: индексация с 1 марта, перерасчет для работающих пенсионеров в апреле и индексация специальных пенсий для ученых, госслужащих и работников органов местного самоуправления в июле.

С 1 августа размер пенсий не изменится, за исключением граждан, которым исполнится 70, 75 или 80 лет. Они получат ежемесячную доплату к пенсии в размере до 300 грн, до 456 грн и до 570 грн. соответственно.

Минимальная пенсия на весь год установлена на уровне 2 093 грн.

Выплаты пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС

В августе продолжится прием заявлений на одноразовую денежную помощь для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Речь идет о гражданах из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей. Каждый пострадавший может получить от государства 5 тыс. грн.

Для этого нужно до 31 августа включительно обратиться с заявлением в органы соцзащиты. Средства можно получить как через Укрпочту, так и через банки.

На помощь могут претендовать граждане, которые:

на момент подрыва ГЭС проживали/были зарегистрированы/задекларированы в населенных пунктах в районах подтоплений;

после 6 июня (дня теракта на ГЭС) переместились с временно оккупированных территорий Николаевской и Херсонской областей, расположенных в зоне подтоплений.

Одноразовая выплата не будет назначаться тем, кто проживал на территории подтопления, но уже переехал в другие общины, зарегистрировался там как ВПЛ и получает ежемесячную денежную помощь на проживание.

До €25 тыс. на развитие бизнеса

В Украине запустили грантовую программу для украинских предпринимателей.

Общий бюджет программы составляет €750 тыс. Среди всех поданных заявок выберут 30 компаний, которые имеют четкий план использования средств и отвечают критериям.

Они получат по €25 тыс. на развитие бизнеса (в рамках программы Евросоюза и правительства Германии EU4Business).

Подать заявку нужно до 18:00 пятницы, 25 августа 2023 года, по ссылке. Для участия необходимо соответствовать ряду требований:

иметь зарегистрированное ООО;

не вести бизнес в РФ, Беларуси, других подсанкционных странах, а также на временно оккупированных территориях;

иметь от 11 до 100 наемных работников;

зарабатывать в год не более €10 млн, не иметь долгов и не быть банкротом;

разрабатывать инновационные продукты или иметь потенциал для экспорта.

Электронная очередь для автобусов на границе

В Украине расширяют возможности электронной очереди для пересечения границы (сервис єЧерга).

В августе стартует тестирование этой услуги для автобусов. Для начала ее запустят на пункте пропуска Ягодин – Дорогуск.

С 1 августа водителям нужно будет зарегистрировать автобус в системе єЧерга и прибыть на границу на время, указанное в маршруте. Пока что это касается только регулярных рейсов.

Запись в электронную очередь для автобусов стартовала с 31 июля на сайте echerha.gov.ua. Чтобы забронировать место, нужно: нажать опцию Стать в очередь, выбрать Автобус, после чего заполнить поля и подтвердить запись.

Раньше услуга заработала для грузовиков. В планах – запустить сервис для легковых автомобилей.

Прозрачные экзамены для водителей

В августе будет расширен пилотный проект по обеспечению прозрачности экзаменов для водителей в сервисных центрах МВД.

Он стартовал в июне в четырех областях (Львовская, Одесская, Винницкая и Киевская). После усиления контроля только каждый четвертый там смог с первого раза сдать экзамены для получения водительского удостоверения.

А с 3 августа проект расширят еще на четыре региона:

Ровенскую область (города Ровно, Сарны);

Житомирскую область (село Довжик возле Житомира, город Коростень);

Кировоградскую область (города Кропивницкий, Александрия);

Сумская область (города Сумы, Конотоп).

Там появятся по четыре камеры видеофиксации и запись звука в классах для теоретических экзаменов. В автомобилях сервисных центров МВД для практических экзаменов на категорию В увеличат угол обзора. То есть “слепых зон” больше не будет.

Новые поезда на Запад Украины

Укрзализныця запускает поезд №227/228 из Киева через Яремче, Ворохту в Ясиню, чтобы “усилить горное направление”.

Новым рейсом можно будет пользоваться с 6 августа. Поезд отправляется из Киева по четным дням в 21:42, а в пункт назначения прибывает в 10:46.

Обратно поезд будет отправляться из Ясини по нечетным дням в 16:54, начиная с 7 августа. Прибытие в Киев – в 08:10 (по 16 августа), в 10:33 (с 18 августа по 12 сентября).

Кроме того, 1 августа отправится в первый рейс дополнительный региональный поезд №827/828 из Львова в Мукачево.

Время отправления из Львова – 07:35, а прибытие в Мукачево – в 12:07. В обратном направлении поезд отправится в 14:30 и прибудет во Львов в 18:45. В УЗ предупредили, что 3, 8, 10, 17, 24 и 31 августа он не будет курсировать.

Поезд оборудован специальными велостойками в первом и последнем вагонах, то есть можно удобно путешествовать с велосипедом.

Билеты можно приобрести в приложении, чат-боте, на сайте Укрзализныци и в кассах вокзалов.

Фото в паспорте

До 1 августа 2023 года нужно было вклеить фото в паспорта-книжечки (паспорта гражданина Украины образца 1994 года).

Это должны были сделать граждане, которым исполнилось 25 или 45 лет в период с 13 марта 2020-го по 24 января 2022 года (т.е. в период действия карантина из-за COVID-19).

Если человек до 1 августа не вклеил фотографию, паспорт подлежит обмену на ID-карту.

Зачисление в вузы

Не позднее 5 августа будут обнародованы рейтинговые списки поступающих, рекомендованных к зачислению на бюджет. Рекомендации по зачислению на контракт предоставят не ранее 9 августа.

Списки будут обнародованы на информационных стендах приемных комиссий, веб-сайтах учреждений высшего образования. Информация поступит и в электронный кабинет абитуриента на сайте vstup.edbo.gov.ua.

Не позже 10 августа состоится зачисление абитуриентов на бюджетную форму обучения, а на контракт – не позже 30 августа.

Остановка киевского фуникулера

Еще 20 июля фуникулер в Киеве закрыли на ежегодный плановый ремонт. Он продлится до 22 августа.

Фуникулер проложен по склону Владимирской горки в Киеве. Он соединяет исторический Верхний город и Подол.

Выходные в августе

Украинцы в августе будут отдыхать 8 дней (по субботам и воскресеньям).

На последний месяц лета выпадает государственный праздник – День Независимости Украины (это четверг, 24 августа).

В мирное время украинцы имели бы в этот день дополнительный выходной. Однако во время военного положения это будет рабочий день.

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