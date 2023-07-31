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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Путин не может захватить украинские порты, ведь мы просто потопим их корабли — Зеленский

Путин не может захватить украинские порты, ведь мы просто потопим их корабли — Зеленский
Фото: Офис президента

У России сейчас нет возможности оккупировать украинские порты, поэтому все удары по ним являются абсолютно террористическими.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью бразильскому вещателю Globo.

— Это адекватно, что человек стреляет по портам? Давайте просто поговорим об этом. Он (Путин, — Ред.) не может оккупировать эти порты. То есть это не военные действия. Это даже не о войне. То есть он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает и ориентируется, — подчеркнул он.

Кроме того, глава государства отметил, что это не является военной целью, так как РФ стреляет по Одессе, по портам и по историческому центру.

— И здесь вы должны ответить себе на вопрос “Для чего?”. Это не о зерне, (это, — Ред.) терроризм, террористический акт, терроризировать население, — добавил он.

Зеленский отметил, что Путин — неадекватный человек, и большая часть мира также движется к этому пониманию.

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Война в Украине, Владимир Зеленский
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