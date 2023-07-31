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Украина
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Путин не выдержит ни 30, ни 10 лет: Зеленский о том, когда закончится война в Украине

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Кремлевский диктатор Владимир Путин не сможет выдержать еще 10 лет полномасштабной войны в Украине, поскольку он уже не та фигура.

Такое мнение в интервью бразильскому вещателю Globo высказал президент Украины Владимир Зеленский.

— И поэтому он (Путин, — Ред.) не выдержит 30 лет. Он умрет — это понятно абсолютно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та фигура уже, — говорит президент.

Он отметил, что все действия россиян на поле боя говорят о том, что РФ уже не может оккупировать Украину полностью и уничтожить ее. По словам Зеленского, их желания остаются такими, как и были, но они уже осознают, что не способны на большее.

— Они не способны — так вышло. Они были способны в начале этой войны. Им казалось, что они это сделают, а мы что-то такое сделали внутри государства и извне, что мы смогли стать крепче их. И поэтому они понимают, что сейчас это невозможно, — сказал Зеленский.

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Глава государства отметил, что Россия может вернуться к оккупации Украины, но для этого ей нужно время. Ей необходимо будет накопить силы, снять санкции и получить политическую поддержку хоть где-то в мире. И чтобы это произошло, Украина должна молчать, чего она делать не будет.

— Украина не будет молчать все это время — Украина будет действовать. И, я считаю, что я, наше поколение, я не о возрасте, я говорю о поколении этой войны — мы все, кто внутри этой войны, мы являемся ядром этого поколения. Пока мы живы, мы не дадим им стать такими крепкими, какими они были, — подчеркнул Зеленский.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Росія
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