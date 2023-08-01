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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Сопровождает самолет США: три иностранных судна прорвали российскую блокаду портов Украины

Сопровождает самолет США: три иностранных судна прорвали российскую блокаду портов Украины
Фото: Pexels

Иностранные сухогрузы начали прорывать российскую морскую блокаду портов Украины.

Как сообщают западные и украинские СМИ, в ночь на 30 июля три иностранных судна — AMS 1 из Израиля, SAHIN 2 из Греции и YILMAZ KAPTAN, принадлежащее совместной грузинско-турецкой компании, прошли через Босфор в Черное море.

Их пункт назначения был определен как Украина.

31 июля израильское судно AMS 1 сумело зайти в украинское устье Дуная. Сообщается, что безопасность этих трех судов обеспечивает с воздуха американский военный противокорабельный самолет P8.

Напомним, что Черноморская зерновая инициатива, которую вместе с Турцией и ООН параллельно согласовали Украина и Россия, была прекращена 17 июля после того, как Кремль в одностороннем порядке вышел из соглашения.

После этого оккупанты усилили обстрелы портовой и зерновой инфраструктуры Украины, а ВС РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота.

Однако аналитики ISW уверены, что Черноморский флот РФ не пойдет на полную блокаду Украины.

Война в Украине, Кораблі, Черноморская зерновая инициатива
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