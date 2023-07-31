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В ISW объяснили, для чего Путин манипулирует темой переговоров во время контрнаступления ВСУ

володимир путін
Фото: Getty Images

На саммите Россия — Африка российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в контрнаступлении ВСУ, что мешает начать переговоры о прекращении огня.

По словам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), российское высшее руководство и раньше на свой лад обвиняло Украину в нежелании вступать в переговоры.

В ISW считают, что постоянные разговоры о контрнаступлении Сил обороны используются Кремлем для подрыва успехов Украины на поле боя, а также для обвинения Украины в том, что она якобы не заинтересована в возможном переговорном процессе.

Но при этом российские войска ведут ожесточенные бои в Луганской и Донецкой областях практически непрерывно с момента начала украинского контрнаступления, о чем Путин, естественно, не упомянул.

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Источник: ISW
Война в Украине, Владимир Путин, контрнаступ
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