В Украине построят сервисный центр для БпЛА. Минобороны подписало договор с Baykar

Сегодня, 31 июля, Министерство обороны Украины подписало соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о строительстве на территории Украины сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.

Как отмечают в Минобороны, это сделано в рамках соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической сферах.

– Мы достигли согласия, в ближайшее время будет создан центр. Мы двигаемся вперед, и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот общий проект заложит основу нашей системной работы. Отдельная благодарность компании Baykar за вклад в наращивание мощности ВСУ в борьбе с российской агрессией, – сообщил госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко.

Ранее мы рассказывали, что компания Baykar получила от властей Турции соответствующие лицензии на производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине.

Также напомним, что в прошлом году Украина и Турция договорились о строительстве завода, приобрели земельный участок для этого и разработали проект будущего предприятия.

Это имеет не только политическое, но и практическое значение. Так, при изготовлении значительной части моделей Bayraktar в нашем государстве будут использоваться комплектующие украинского производства.

Источник : Минобороны

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